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Polis, dolandırıcıyı ‘Maske getiriyoruz’ diyerek yakaladı

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN Yaşam
Giriş Tarihi: 9.4.2020 ABONE OL
Polis, dolandırıcıyı ‘Maske getiriyoruz’ diyerek yakaladı
Adana'da, ATM'lerden maaşlarını çekmek isteyen yaşlılara yardım etme bahanesiyle banka kartlarını el çabukluğuyla değiştiren 33 yaşındaki Aziz C., polis tarafından "Evinize ücretsiz maske ve dezenfektan getiriyoruz" denilerek yakalandı. Çok sayıda güvenlik kamerasını inceleyen polis, şüphelinin Aziz C. olduğu bilgisine ulaştı. Aziz C.'nin kısa süre önce cep telefonu faturasını ödediğini belirleyen polis, şüpheliyi arayarak, "Biz Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan arıyoruz. Evinize geleceğiz, koronavirüs ile mücadele kapsamında size ücretsiz dezenfekte ve maske getireceğiz" diyerek şüpheliyi Seyhan ilçesindeki evinde yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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Polis, dolandırıcıyı ‘Maske getiriyoruz’ diyerek yakaladı
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