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Polis müşteri kılığında 2 milyon maske yakaladı

İstanbul Gaziosmanpaşa'da vatandaşlardan gelen ihbar üzerine harekete geçen ekipleri müşteri kılığına girip buluşma sağladığı maske satıcısının imalathanesini bastı. 2 milyon sahte maske ele geçirildi. Koronavirüsle mücadeleyi fırsata çevirmeye çalışan sahtecilere göz açtırılmadı. Bir iş hanının çatı katında tekstil atölyesi olarak kullanılan yerde üretilen maskelerin çuvallanmış ve satışa hazır halde olduğu görüldü. Ruhsatsız olduğu belirlenen iş yeri olay yerine çağrılan zabıta ekiplerince mühürlenirken iş yeri sahibi hakkında işlem yapıldı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK Yaşam
Giriş Tarihi: 9.4.2020 14:24 Güncelleme Tarihi: 9.4.2020 14:27 ABONE OL
Polis müşteri kılığında 2 milyon maske yakaladı
Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerine geçtiğimiz gün bir ihbar geldi. İhbarda bir kişinin elinde yüklü miktarda maske olduğu ve dükkanları gezerek insanlara satmaya çalıştığı söylendi.



Bunun üzerine harekete geçen Asayiş Büro polisi müşteri gibi maske satıcısını aradı. Tanesini 2 liradan 1900 maske satın almak için anlaşma sağlandı. Polis satıcıya bir adreste buluşma teklifi yaptı.



"1 LİRA 50 KURUŞA ALIP 2 LİRAYA SATIYORUM"
Ekiplerle buluşan sahte maske satıcısı suçüstü olarak gözaltına alındı. Şüphelinin ifadesinde maskeyi aldığı yer olarak Sultangazi 50. Yıl Mahallesindeki bir iş hanını söyledi ve "Ben elimdeki maskeleri o iş hanından alıyorum üzerine 50 kuruş fark koyup satıyorum" dedi. Bu bilgiyi değerlendiren Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri belirtilen iş hanına baskın düzenledi.



Polislerle içeridekiler arasında kısa bir arbedenin ardından 2 milyon maske ele geçirildi. Daha önceden tekstil atölyesi olarak kullanılan, iş yerinin poşetler dolusu maske üretimi yaptığı ortaya çıktı. Ruhsatı olmayan iş yeri olay yerine çağrılan Zabıta ekiplerince mühürlendi. Ele geçirilen maske ise İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Konuyla ilgili iş yeri sahibi hakkında işlem yapıldı.

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Polis müşteri kılığında 2 milyon maske yakaladı
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