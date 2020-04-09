Portakala gizlenmiş uyuşturucu bulundu

MALATYA NAMAZ VAKİTLERİ

Malatya'da bir portakalın içerisine gizlenmiş sentetik uyuşturucu bulundu, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Kentte uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan ekipler, teknik takip ve analiz sonucu şüpheli A.Ş.'nin aracında ve üzerinde arama yaptı. Araçtaki poşet içerisinde çok sayıda portakaldan birinin ortadan ikiye ayrılmış olduğunu belirleyen ekipler, portakalın içine bir sünger ve alüminyum folyoya sarılarak gizlenmiş 47.42 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi. Şüpheli, tutuklandı.