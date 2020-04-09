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ne zaman, ayın kaçında başlıyor? İlk oruç ne zaman? İşte Diyanet dini günler takvimi: Ramazan başlangıç tarihi!

Milyonlarca Müslüman tarafından heyecanla beklenen ayı ile ilgili olarak ne zaman başlayacak sorusu gün geçtikçe ve tarih yaklaştıkça vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Diyanet İşleri tarafından yayınlanan 2020 dini günler takvimi ile on bir ayın sultanı olarak bilinen bu mübarek ay için tarihler de vatandaşlara duyurulmuştu. Son zamanlarda gündemde olan bu tarihler için Müslüman alemi adeta geri sayıma başladı. Her yıl farklı tarihlere denk gelen bu ay içerisinde İslam âlemi yapacakları ibadetler için hazırlıklara şimdiden başladı. Peki, 2020 Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç ne zaman ve hangi tarihlerde tutulacak? İşte Ramazan başlangıç tarihi ne zaman? İşte konuya dair merak edilen tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 9.4.2020 14:09 Güncelleme Tarihi: 9.4.2020 14:10 ABONE OL
2020 Ramazan ne zaman, ayın kaçında başlıyor? İlk oruç ne zaman? İşte Diyanet dini günler takvimi: Ramazan başlangıç tarihi!

On bir ayın sultanı olarak bilinen ve İslam alemi için büyük önem taşıyan bu mübarek tarihler ile ilgili olarak " ayı ne zaman başlayacak?" sorusu binlerce vatandaş tarafından internet üzerinden yanıt arıyor. Kendilerine farz kılınan oruç ibadetini gerçekleştirecek olmanın heyecanı yaşayan Müslümanlar Diyanet 2020 takviminde yer alan bu tarihleri araştırırken sizler için hazırladığımız haberimizde bu mübarek ay ile ilgili detayları derledik. Bununla beraber yardımlaşma ve kardeşlik ayı olarak da bilinen bu ayda "ilk oruç ne zaman tutulacak?" sorusu da merak konusu. Peki, 2020 ne zaman başlıyor? İşte Ramazan başlangıç tarihi…

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR? İLK ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?

Diyanet İşleri tarafından yayınlanan 2020 takvimine göre Nisan ayında idrak edilecek olan bu mübaret günler için geri sayım adeta başladı. Peki, Ramazan ayın kaçında başlıyor, hangi güne denk geliyor?

İşte detaylar...

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2020 Ramazan ne zaman, ayın kaçında başlıyor? İlk oruç ne zaman? İşte Diyanet dini günler takvimi: Ramazan başlangıç tarihi!
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