8 Nisan 2020 Şans Topu sonuçları belli oldu! Milli Piyango Şans Topu çekiliş sonuçları ve MPİ hızlı bilet sorgula!

Her hafta Çarşamba günleri Milli Piyango İdaresi tarafından çekilişi yapılarak kazandıran numaraları doğru tahmin edenlere ödül olarak büyük ikramiye sunulan Şans Topu oyununun bugün 982. Hafta çekilişi yapıldı. Bu hafta için kupon dolduran vatandaşlarımız arama motorlarında Şans Topu sonuçları açıklandı mı? sorusuyla yoğun şekilde araştırmalar yapmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta yapılan çekilişte şanslı numaraları doğru tahmin eden olmadığından 639 bin 95 lira 86 kuruşluk büyük ikramiye bu haftaya devretmişti. İşte 8 Nisan Şans Topu çekiliş sonuçları ve hızlı bilet sorgulama ekranı…

8 NİSAN ŞANS TOPU SONUÇLARI!

Milli Piyango İdaresi tarafından organize edilen Şans Topu sonuçları açıklandı. İşte kazandıran numaralar; 4, 5, 8, 9, 11 + 12



Bu haftaki çekilişte 5 artı 1 bilen 2 kişi 673 bin 150'şer lira kazandı



Şans Topu oyununun 982. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 2 kişi 673 bin 150'şer liralık ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 17 kişi 4 bin 25 lira 95'er kuruş, 4 artı 1 bilen 175 kişi 521 lira 95'er kuruş, 4 bilen 2 bin 293 kişi 49 lira 75'er kuruş, 3 artı 1 bilen 4 bin 695 kişi 29 lira 30'ar kuruş, 3 bilen 64 bin 696 kişi 4 lira 60'ar kuruş, 2 artı 1 bilen 47 bin 26 kişi 6 lira 40'ar kuruş, 1 artı 1 bilen 156 bin 697 kişi 3 lira 60'ar kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiye kazanan kuponların, Aydın'ın Çine ve Balıkesir'in Edremit ilçelerinden yatırıldığı bildirildi.