8 Nisan 2020 Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama: Milli Piyango Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ ile kazandıran numaralar

Milli Piyango İdaresi'nin her hafta Çarşamba ve Cumartesi günleri düzenlediği çekilişle şanslı numaraları doğru tahmin edenlere ödül olarak büyük ikramiye sunduğu Sayısal Loto oyununun bugün yapılan 1312. Hafta çekilişi için kupon dolduranlar 8 Nisan Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? sorusunun cevabını merak ediyor. Geçtiğimiz hafta yapılan çekilişte 6 kazandıran numarayı doğru tahmin eden 2 kişi 578 bin 942 lira 50 kuruş Türk Lirası olan büyük ikramiyenin sahibi olmuştu. İşte 8 Nisan Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve hızlı bilet sorgulama ekranı…



8 NİSAN SAYISAL LOTO SONUÇLARI!

8 Nisan Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından açıklandı. İşte kazandıran numaralar; 5, 11, 19, 20, 28, 46

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Çekilişte 6 bilen çıkmayınca 805 bin 236 lira haftaya devretti



Sayısal Loto oyununun 1312. çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 805 bin 236 liralık ikramiye haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 63 kişi 5 bin 113 lira 95'er kuruş, 4 bilen 2 bin 862 kişi 84 lira 75'er kuruş ve 3 bilen 49 bin 854 kişi de 12 lira 90'ar kuruş ikramiye kazandı.