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Şırnaklı avukat, Çin Devlet Başkanı hakkında suç duyurusunda bulundu

Çin'in Wuhan kentinden tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını on binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. Neredeyse bütün ülkelerde hayat durma noktasına geldi... Barosu avukatlarından Mehmet ise, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı hakkında, 'koronavirüs salgınının dünyaya yayılmasında ihmali olduğu' gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 9.4.2020 14:25 Güncelleme Tarihi: 9.4.2020 15:06 ABONE OL
Şırnaklı avukat, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping hakkında suç duyurusunda bulundu

Şırnak'ın Silopi ilçesinde yaşayan avukat Mehmet İhsan Kalkavan, İstanbul Küçükçekmece Adliyesi'ne gelerek, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping ile bazı Çinli yetkililer hakkında suç duyurusunda bulundu.

"TCK'NIN 77. MADDESİYLE YARGILANMALI"

Koronavirüs salgınının dünyaya yayılmasında ihmali oldukları gerekçisiyle Cinping ile yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunduğunu söyleyen Kalkavan, "Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı ve ilgili yetkililer hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde suç duyurusunda bulundum. Türk Ceza Kanunu'nun 77'nci maddesiyle insanlığa karşı işlenen suçlar ve uluslararası ceza mahkemesi statüsü 7'nci madde de düzenlenmiştir. Söz konusu düzenleme ile herhangi bir sivil nüfusa karşı yaygın veya sistematik bir saldırının parçası olarak işlenen öldürme, toplu yok etme suçları kapsamında yargılanmaları gerekir" dedi.

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Şırnaklı avukat, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping hakkında suç duyurusunda bulundu
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