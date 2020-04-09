ŞOK 11 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu yayında! ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

ŞOK aktüel ürünler kataloğu raflara dizildi. 11 Nisan'dan itibaren başlayacak olan indirimli ürünler listesi müşterisi tarafından merak ediliyor. Özellikle hafta sonuna özel fırsatlarda kamp ürünlerinde fırsat indirimi yaşanacak. Yaz mevsimine özel olarak hazırlanan kataloğu incelemeyen vatandaşlar ise ''11 Nisan ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?'' sorusuna yanıt arıyor. Haftanın en şık ve uygun fiyatlı alışverişi yapmak isteyenler indirimli ürünler listesine bakıyor. Cumartesi günü başlayacak olan indirimlerde elektrikli cam su ısıtıcı 69,90 TL, kamp sandalyesi 45 TL, katlanır tabure 11,95 TL ve 3 kişilik salıncak 269 TL'den satışa sunulacak. Peki hafta sonuna özel ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? Haberimizde, 11 Nisan 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirimli tam listesine bakabilirsiniz.

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU İNDİRİMLERİ BAŞLIYOR! 11 NİSAN

Haftanın ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Yaz mevsimine özel indirimlerini merak eden vatandaşlar '' ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?'' sorusuna yanıt arıyor. Haberimizde, 11 Nisan ŞOK aktüel ürünler indirimli listesine bakabilir, kataloğun tamamını inceleyebilirsiniz.