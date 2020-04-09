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: yüzünden hayatını kaybeden hastanın akciğerini paylaştı! Sigara içenler...

Corona virüse karşı çalışmalar yapan Prof. Dr. ; Çin'de yüzünden yaşamını yitiren bir hastanın akciğer görüntülerini paylaştı! bilgisine göre dün dünya genelinde Covid-19 yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı 89 bin oldu. Ülkemizde de 38.226 vaka tespit edilirken 812 kişi vefat etti. Koronavirüs enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybeden hastanın 66 yaşında sigara içen biri olduğu ifade edildi; işte son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 9.4.2020 11:14 Güncelleme Tarihi: 9.4.2020 11:32 ABONE OL
Son dakika: Corona virüs yüzünden hayatını kaybeden hastanın akciğerini paylaştı! Sigara içenler...

Hem Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan Bilim Kurulu Üyeleri hem de diğer uzmanlar corona virüs konusunda sigara içenlerin daha fazla risk oluşturduğunu ifade ediyor. Bilindiği gibi corona virüs belirtileri arasında kuru öksürük, halsizlik, ateş, tad almada hissizlik var. Bu noktada sigara içenlerin hemen sigarayı bırakması gerekiyor. Son dakika haberine göre Prof. Dr. Erhan Tenekecioğlu, Çin'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden bir hastaya ait akciğer görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Koronavirüsten hayatını kaybeden bir hastanın görüntüleri herkesi hayrete düşürdü. Prof. Dr. Erhan Tenekecioğlu, görüntülere ilişkin "İşte Korona enfeksiyonu nedeniyle vefat eden bi hastanın akciğeri.... Arkakadaşlar bu hasta Çin'den... 66 yaşında uzun süre sigara içmiş bi hastaya ait.. Hastanın korona enfeksiyonu sonrası akciğerleri ciddi derecede tahrip olunca akciğer transplantasyonu yapılmış hastaya" dedi.

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Son dakika: Corona virüs yüzünden hayatını kaybeden hastanın akciğerini paylaştı! Sigara içenler...
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