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Son dakika: 'ın "üst düzey yöneticisi" Bayancuk hakkındaki flaş gelişme!

'da, terör örgütü 'ın üst düzey üyesi olduğu belirtilen ve yargılandığı davada tahliye edilmesine karar verilen "Ebu Hanzala" kod adlı , itiraz üzerine cezaevinden çıkmadan yeniden tutuklandı. İşte yaşanan son dakika gelişmesinin detayları

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 9.4.2020 23:27 Güncelleme Tarihi: 9.4.2020 23:34 ABONE OL
Son dakika: DEAŞ'ın üst düzey yöneticisi Bayancuk hakkındaki flaş gelişme!
Son dakika... Hakkında tahliye kararı verilen Bayancuk, savcılığın itirazı üzerine cezaevinden çıkmadan yeniden tutuklandı Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, 2. Ağır Ceza Mahkemesinde "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan yargılanan Halis Bayancuk'un ev hapsi şeklindeki adli kontrolle tahliye edilmesine itiraz etti.

YAKALAMA KARARI ÇIKARTILDI

Kararı değerlendiren 3. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Bayancuk hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.

Bayancuk, yakalama kararınca cezaevinden çıkmadan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla mahkemeye çıkarıldı. Söz verilen Bayancuk, eski savunmalarını tekrar ettiğini söyledi. Sanığın avukatı da müvekkilinin tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın tutuklanmasına karar verdi.

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Son dakika: DEAŞ'ın "üst düzey yöneticisi" Bayancuk hakkındaki flaş gelişme!
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