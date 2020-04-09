Son dakika haberi: Çok Gezenti sunucusu Burak Akkul'dan haber geldi! Sosyal medya hesabından paylaştı...

Ülkemizde ilk corona virüs hastalarından olan Burak Akkul'un sağlık durumu hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. Uzun süredir yoğun bakımda olan Çok Gezenti programının sunucusu Burak Akkul yoğun bakımdan çıktı ve serviste tedavi altına alındı. Ünlü sunucu Burak Akkul, Çok Gezenti isimli gezi programının sunuculuğunu yapıyordu. Son olarak İngiltere'deki eşinin yanına giden Burak Akkul'un corona virüsü orada kaptığı tahmin ediliyor. Burak Akkul; Twitter'dan şu açıklamayı yaptı.

BURAK AKKUL, KORONAVİRÜSÜ YENDİ!

"20 gün yoğun bakımda uytulmanın ardından servis odasındayım. Kartal Dr Lütfi Kırdar Eğitim Araştırma Hastenesinde Dr Mehmet Altıntaş ve hastane ekibine bir süre daha emanetiz."

Burak Akkul'dan iyi haber! Corona virüsü tedavisi görüyordu... "Yendim seni corona!" | Video