Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika haberi: Çok Gezenti sunucusu Burak Akkul'dan haber geldi! Sosyal medya hesabından paylaştı...

haberi: sunucusu 'dan haber geldi! Sosyal medya hesabından paylaştı...

Türkiye'deki ilk corona virüs hastaları arasında yer alan 'dan haberi geldi! Son durumunu sosyal medya hesabından paylaşan programının sunucusu Burak Akkul; 20 gündür yoğun bakımda olduğunu, yoğun bakım sürecini atlatıp servis odasına alındığını ifade etti. Burak Akkul ve eşi 'un ikinci corona virüs testi negatif çıktı. Burak Akkul; biraz daha güçlendikten sonra evlerine döneceklerini ifade etti.

Giriş Tarihi: 9.4.2020 12:15 Güncelleme Tarihi: 9.4.2020 12:30 ABONE OL
Son dakika haberi: Çok Gezenti sunucusu Burak Akkul'dan haber geldi! Sosyal medya hesabından paylaştı...

Ülkemizde ilk corona virüs hastalarından olan Burak Akkul'un sağlık durumu hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. Uzun süredir yoğun bakımda olan Çok Gezenti programının sunucusu Burak Akkul yoğun bakımdan çıktı ve serviste tedavi altına alındı. Ünlü sunucu Burak Akkul, Çok Gezenti isimli gezi programının sunuculuğunu yapıyordu. Son olarak İngiltere'deki eşinin yanına giden Burak Akkul'un corona virüsü orada kaptığı tahmin ediliyor. Burak Akkul; Twitter'dan şu açıklamayı yaptı.

BURAK AKKUL, KORONAVİRÜSÜ YENDİ!

"20 gün yoğun bakımda uytulmanın ardından servis odasındayım. Kartal Dr Lütfi Kırdar Eğitim Araştırma Hastenesinde Dr Mehmet Altıntaş ve hastane ekibine bir süre daha emanetiz."

Burak Akkul'dan iyi haber! Corona virüsü tedavisi görüyordu... "Yendim seni corona!" | Video

SON DAKİKA HABER | Corona virüsü tedavisi için Çin ve İngiltere'den üç yeni haber geldi! Corona virüsü tedavisi bu yöntem ile...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Çok Gezenti sunucusu Burak Akkul'dan haber geldi! Sosyal medya hesabından paylaştı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA