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Son Dakika Haberi: Fahrettin Koca’dan vaka sayısı açıklaması! , , ve il il corona virüsü (KOVİD-19) yoğunluk haritası yayınlandı!

’de (kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler her geçen gün arttırılırken, ölü ve vaka sayısı da gün geçtikçe artış gösteriyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’nin yaklaşık bir aydır mücadele ettiği corona virüsü salgınında vaka ve ölü sayısını paylaştığı tablo ile gün gün açıklıyor. Bakan Koca’nın 8 Nisan’da yaptığı açıklamaya göre ölü ve vaka sayısındaki son durum belli oldu. Öte yandan , , başta olmak üzere illere ve ilçelere göre corona virüsü yoğunluk haritası da yayınlandı. Peki, corona virüsü salgınında vaka, ölü, yoğun bakımdaki hasta ve entübe hasta sayısı kaç oldu? İşte Türkiye’nin il il koronavirüs virüsü haritası!

Giriş Tarihi: 9.4.2020 08:34 Güncelleme Tarihi: 9.4.2020 08:35 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Fahrettin Koca’dan corona virüsü vaka sayısı açıklaması! İstanbul, Ankara, İzmir ve il il corona virüsü KOVİD-19 yoğunluk haritası yayınlandı!

'nin yaklaşık bir aydır mücadele ettiği corona virisü (kovid-19) salgınına ilişkin son dakika haberleri peş peşe geliyor. Alınan tedbirlere her gün bir yenisi daha eklenirken, vatandaşlarında bu tedbirler doğrultusunda hareket etmesi büyük önem taşıyor. salgını ölü ve vaka sayısı ise artışını sürdürüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gelen yeni açıklamaya göre corona virüsü ölü ve vaka sayısındaki son durum da belli oldu. Son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı artarken, vaka sayısı da yükseldi. Öte yandan Türkiye'de , , başta olmak üzere il il corona virüsü haritası yayınlandı. Bu haritada corona virüsün ilçelere göre yoğunluğu de net bir şekilde gösterildi.

FAHRETTİN KOCA'DAN YENİ AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı corona virüsü tablosuna göre 8 Nisan'da vaka ve ölü sayısı şöyle;

Test sayısı: 24.900

Vaka sayısı: 4.117

Vefat eden: 87

İyileşen hasta: 264

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR CORONA VİRÜSÜ HARİTASI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası il il corona virüsü yoğunluk haritasını kamuoyu ile paylaşmıştı.

İşte Türkiye'de il il corona virüsü haritası;

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Son Dakika Haberi: Fahrettin Koca’dan corona virüsü vaka sayısı açıklaması! İstanbul, Ankara, İzmir ve il il corona virüsü (KOVİD-19) yoğunluk haritası yayınlandı!
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