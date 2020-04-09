Son Dakika Haberi: Fahrettin Koca’dan corona virüsü vaka sayısı açıklaması! İstanbul, Ankara, İzmir ve il il corona virüsü (KOVİD-19) yoğunluk haritası yayınlandı!

Türkiye'nin yaklaşık bir aydır mücadele ettiği corona virisü (kovid-19) salgınına ilişkin son dakika haberleri peş peşe geliyor. Alınan tedbirlere her gün bir yenisi daha eklenirken, vatandaşlarında bu tedbirler doğrultusunda hareket etmesi büyük önem taşıyor. Corona virüsü salgını ölü ve vaka sayısı ise artışını sürdürüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gelen yeni açıklamaya göre corona virüsü ölü ve vaka sayısındaki son durum da belli oldu. Son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı artarken, vaka sayısı da yükseldi. Öte yandan Türkiye'de İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere il il corona virüsü haritası yayınlandı. Bu haritada corona virüsün ilçelere göre yoğunluğu de net bir şekilde gösterildi.

FAHRETTİN KOCA'DAN YENİ AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı corona virüsü tablosuna göre 8 Nisan'da vaka ve ölü sayısı şöyle;

Test sayısı: 24.900

Vaka sayısı: 4.117

Vefat eden: 87

İyileşen hasta: 264

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR CORONA VİRÜSÜ HARİTASI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası il il corona virüsü yoğunluk haritasını kamuoyu ile paylaşmıştı.

İşte Türkiye'de il il corona virüsü haritası;