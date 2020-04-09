Son dakika haberi: İstanbul'da corona virüs en çok hangi ilçelerde var? İlçe ilçe İstanbul corona virüs haritası...

Ülkemizin nüfus bakımından en popüler şehri olan İstanbul'da corona virüs dağılım haritası ortaya çıktı. 8 Nisan'da ülkemizde corona virüs yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı 87 oldu, toplamda vefat sayısı ise 812 oldu. Vaka sayısı ise 38.226'ya yükseldi. Corona virüs vaka ve ölü sayılarının çoğunluğu İstanbul'da. Bu yüzden şehre özel araçlarla da giriş çıkışlar yasaklandı, alınan tedbirlere uymak hayati önem taşıyor. İstanbul'da ilçe ilçe corona virüs haritasında son durum haberimizde. Son dakika bilgisine göre İstanbul'da corona virüsün en fazla görüldüğü ilçeler arasında Bağcılar, Esenler, Bahçelievler, Esenyurt, Küçükçekmece, Fatih, Beşiktaş, Şişli, Kadıköy, Maltepe ver! İşte il il 8 Nisan corona virüs haritası....

İSTANBUL'UN YAZLIK İLÇELERİNDE CORONA TEHLİKESİ AZALIYOR!

Avrupa Yakası'nda, vaka dağılımı Büyükçekmece ilçe merkezini geçtikten sonra, yazlıkların yoğun, kış nüfusunun düşük olduğu Kumburgaz'a doğru hızla azalıyor. Kamiloba, Celaliye, Selimpaşa, Silivri hattında hastalık yok denecek noktaya yaklaşıyor. Avrupa yakasının düşük risk gruplu bir başka ilçesi ise kırsal kesime yayılan Çatalca. Koronavirüsü, çok sayıda köyün yer aldığı, ilçe merkezinde de yerleşimin şehre göre nispeten seyrek olduğu Çatalca'yı şimdilik pas geçmiş görünüyor.

İSTANBUL İLÇE İLÇE CORONA VİRÜS HARİTASI! EN RİSKLİ İLÇELER İÇİN İLERLEYİN...