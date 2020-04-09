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ve Afet ve () tarafından anlık ve güncel olarak kamuoyuna duyurduğu listesine göre ’da 4.1 şiddetinde bir depremi meydana geldi. Bölgede ve çevre illerde nedeni ile herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmazken, depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. AFAD'dan alınan verilere göre saat 00.23'te yaşanan depremin şiddeti 4.0 olarak kaydedilirken depremin enlemi 40.8266, boylamı ise 37.3535 olarak duyuruldu. Öte yandan kısa süreli yaşanan Ordu depremi , ve illerinde hissedildi. Haberimizde, Ordu’da yaşanan son deprem ile ilgili detaylara ulaşabilir, 10 Nisan AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine bakabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 10.4.2020 01:05 Güncelleme Tarihi: 10.4.2020 01:07 ABONE OL
Son depremler: Ordu’da korkutan deprem! Samsun, Giresun ve Trabzon'da hissedildi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden gelen son dakika haberine göre Ordu'da deprem meydana geldi. Bölgede ve çevre illerde deprem nedeni ile herhangi bir can ya da mal kaybı bilgisi yokken, depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Kandilli Rasathanesi tarafından gelen son dakika bilgisine göre Ordu'daki depremin şiddeti 4.1 olarak kayıtlara geçti. Ordu depremi Samsun, Giresun ve Trabzon'da da hissedildiği bilgisine ulaşıldı. İşte, 10 Nisan Ordu'da meydana gelen son deprem ile ilgili detaylar ve AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

SON DEPREMLER: ORDU'DA DEPREM! AFAD VE KANDİLLİ DUYURDU

Ordu'da deprem, saat 00.23'te meydana geldi. Depremin, 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü depremin büyüklüğünü ise 4.1 olarak açıkladı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre ise Ordu depremi 4.0 olarak kayıtlara geçti.

SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

KANDİLLİ RASATHANESİ VERİLERİ;

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, saat 00.23'te Ordu'nun 4.1 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

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Son depremler: Ordu’da korkutan deprem! Samsun, Giresun ve Trabzon'da hissedildi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu
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