Son depremler: Ordu’da korkutan deprem! Samsun, Giresun ve Trabzon'da hissedildi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden gelen son dakika haberine göre Ordu'da deprem meydana geldi. Bölgede ve çevre illerde deprem nedeni ile herhangi bir can ya da mal kaybı bilgisi yokken, depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Kandilli Rasathanesi tarafından gelen son dakika bilgisine göre Ordu'daki depremin şiddeti 4.1 olarak kayıtlara geçti. Ordu depremi Samsun, Giresun ve Trabzon'da da hissedildiği bilgisine ulaşıldı. İşte, 10 Nisan Ordu'da meydana gelen son deprem ile ilgili detaylar ve AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

SON DEPREMLER: ORDU'DA DEPREM! AFAD VE KANDİLLİ DUYURDU

Ordu'da deprem, saat 00.23'te meydana geldi. Depremin, 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü depremin büyüklüğünü ise 4.1 olarak açıkladı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre ise Ordu depremi 4.0 olarak kayıtlara geçti.

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KANDİLLİ RASATHANESİ VERİLERİ;

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, saat 00.23'te Ordu'nun 4.1 şiddetinde bir deprem meydana geldi.