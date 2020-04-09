Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango 9 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ ile hızlı bilet sorgulama ekranı BURADA!

Her hafta Perşembe günü olduğu gibi bu hafta da Milli Piyango İdaresi tarafından çekilen Süper Loto oyunu bugünkü 651. Çekiliş için kupon dolduran vatandaşlar tarafından Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuyla araştırılmaya devam ediliyor. İşte 9 Nisan Süper Loto sonuçları ve MPİ ile hızlı bilet sorgulama ekranı…

9 NİSAN SÜPER LOTO SONUÇLARI VE MPİ İLE HIZLI BİLET SORGULAMA

Milli Piyango İdaresi tarafından 651. hafta çekilişi yapılacak olan Süper Loto oyunu sonuçları henüzaçıklanmadı. Saat 21.15'te çekilişin yapılmasıyla birlikte kazandıran numaraları burada bulabileceksiniz.