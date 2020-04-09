Süper Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? MPİ ile Milli Piyango Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı 9 Nisan 2020

Süper Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Perşembe akşamlarının sevilen şans oyunu Süper Loto'nun bu akşamki çekilişi için geri sayım devam ederken, geçtiğimiz hafta büyük ikramiye 1 kişiye çıkmış ve 22.346.079,60 TL büyük ikramiye vermişti. Her hafta Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen çekiliş yine noter huzurunda yapılacak. Peki, Süper Loto'da kazandıran numaralar neler? Sabah.com.tr olarak hem bu sorunun yanıtına hem de 9 Nisan 2020 Perşembe MPİ ile Milli Piyango Süper Loto sonuçları sorgulama ekranına haberimizin içerisinde yer verdik…

SÜPER LOTO SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 9 NİSAN

Sabah.com.tr olarak hem bu sorunun yanıtına hem de 9 Nisan 2020 Perşembe MPİ ile Milli Piyango Süper Loto sonuçları sorgulama ekranına haberimizin içerisinde yer verdik…