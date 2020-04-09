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Ücretsiz maske hangi eczanelerden alınacak? ?

Ülkemizde corona virüsü salgını nedeniyle maske takılması zorunlu hale gelmişti. Ücretsiz maskeler e-Devlet üzerinden başvuru yapılarak alınacaktı. Edinilen son dakika bilgisine göre; İstanbul Eczacı Odası'ndan yapılan açıklamaya göre; ile Türk Eczacıları Birliği'nin yaptığı görüşmeler sonucunda, ücretsiz maske dağıtımının eczaneler üzerinden yapılmasına karar verildi. Salgının yayılmasının engellenmesi adına evinden dışarı çıkmak zorunda kalanların toplu ve kalabalık olan yerlerde maske takılmasının zorunlu oluşunun ardından maske temininin yapılması gerekiyordu. Buna göre, ? ?

Giriş Tarihi: 9.4.2020 14:45 Güncelleme Tarihi: 9.4.2020 14:45 ABONE OL
Ücretsiz maske hangi eczanelerden alınacak? İstanbul'da hangi eczanelerde ücretsiz maske dağıtılacak?

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de corona virüsü salgını yayılmaya devam ederken alınan önlemler de aynı oranda artıyor. Son olarak yapılan resmi açıklamaya göre; toplu ve kalabalık olunan yerlerde maske takılması zorunlu hale getirilmişti. Ücretsiz maske dağıtımı e-Devlet üzerinden başvuru yapılarak haftada 1 paket yani 5 adet olmak üzere verilecekti. Ancak ile Türk Eczacıları Birliği'nin yaptığı görüşmeler sonucunda yapılan son dakika açıklamasına göre; ücretsiz maske dağıtımın en hızlı ve güvenli şekilde eczaneler üzerinden yapılmasına karar verildiği açıklandı. Buna göre; ? ?

HANGİ ECZANELERDE ÜCRETSİZ MASKE DAĞITILACAK?

Sağlık Bakanlığı ile Türk Eczacıları Birliği'nden gelen son dakika açıklamasına göre; ücretsiz maske dağıtımın en hızlı ve güvenkli şekilde eczaneler üzerinden yapılmasına karar verildiği açıklandı. Yapılan bu açıklamanın ardından hangi eczanelerde ücretsiz maske dağıtılacak sorusunun yanıtı aranıyor.

İşte cevabı...

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Ücretsiz maske hangi eczanelerden alınacak? İstanbul'da hangi eczanelerde ücretsiz maske dağıtılacak?
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