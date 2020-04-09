Ücretsiz maske hangi eczanelerden alınacak? İstanbul'da hangi eczanelerde ücretsiz maske dağıtılacak?

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de corona virüsü salgını yayılmaya devam ederken alınan önlemler de aynı oranda artıyor. Son olarak yapılan resmi açıklamaya göre; toplu ve kalabalık olunan yerlerde maske takılması zorunlu hale getirilmişti. Ücretsiz maske dağıtımı e-Devlet üzerinden başvuru yapılarak haftada 1 paket yani 5 adet olmak üzere verilecekti. Ancak Sağlık Bakanlığı ile Türk Eczacıları Birliği'nin yaptığı görüşmeler sonucunda yapılan son dakika açıklamasına göre; ücretsiz maske dağıtımın en hızlı ve güvenli şekilde eczaneler üzerinden yapılmasına karar verildiği açıklandı. Buna göre; ücretsiz maske hangi eczanelerde dağıtılacak? İstanbul'da hangi eczanelerde ücretsiz maske dağıtılacak?

HANGİ ECZANELERDE ÜCRETSİZ MASKE DAĞITILACAK?

Sağlık Bakanlığı ile Türk Eczacıları Birliği'nden gelen son dakika açıklamasına göre; ücretsiz maske dağıtımın en hızlı ve güvenkli şekilde eczaneler üzerinden yapılmasına karar verildiği açıklandı. Yapılan bu açıklamanın ardından hangi eczanelerde ücretsiz maske dağıtılacak sorusunun yanıtı aranıyor.

İşte cevabı...