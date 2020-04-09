Yasağa uymadılar canlarından oldular

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde Havuzlubahçe Mahallesi Kirazlıbahçe Caddesi'nde aynı mahallede oturan ve akraba oldukları öğrenilen yaşları 15-18 arasındaki 4 genç, büyüklerinden habersiz aldıkları araç ile dolaşmaya çıktı. Henüz kimin kullandığı öğrenilemeyen araç, Kirazlıbahçe Konutları mevkisinde virajda kontrolden çıktı. Beton elektrik direğine çarpan otomobil daha sonra takla atarak devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine kısa sürede 112, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan 4 genç itfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale ile çıkarıldı. Ancak yapılan kontrollerde Emre Serin (17) ve Yusuf Büyük (17) isimli gençlerin öldüğü tespit edildi. Ağır yaralı olan Ada Batın Gündoğdu (15) ile Mehmet Ali Serin (18) ise yapılan ilk müdahaleleri sonrası hastaneye sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ada Batın Gündoğdu da hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralı Muhammed Ali Serin'in ise hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Ölen 3 arkadaşın Kocaeli'nde amatör ligde futbol oynadıkları öğrendi. 3 arkadaş otopsilerinin ardından düczenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi.

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