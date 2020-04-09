Yaşlı taklidiyle servet çaldılar

İstanbul'da lüks bir sitede temizlikçi olarak çalışan kadınlar, yaptıkları planla iş adamı M.A.'nın evindeki kasayı duvardan söküp götürdü. İçinde 11 kilo altın ve 140 bin euro para olan kasayı çalan 3'ü kadın 5 şüpheli Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Hırsızların siteye girerken bastonla yaşlı kadın taklidi yaparak kapıyı hiç tanımadıkları birine açtırdıkları anlar kameralara yansıdı. Adliyeye sevk edilen 5 hırsız da tutuklandı. Olay, 13 Mart'ta Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi Eski Edirne Asfaltı üzerindeki bir sitede yaşandı. Suriyeli iş adamı M.A. polise giderek evinde bulunan çelik kasanın duvardan sökülüp çalındığını, kasanın içinde ise 11 kilo altın ile 140 bin euro nakit para olduğunu bildirdi. Çalışma başlatan Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kamera incelmesi yaptı. İncelemede, 3 kadının sitede belirli aralıklarla temizlik yapan kadınlar olduğu belirlendi.Hırsızlık olayı için gelen iki kadının sitenin giriş kapısını açtırmak için bastonlu yaşlı kadın taklidi yaptıkları dikkat çekti. İş insanı M.A.'nın da evine temizlik için girdikleri belirlenen kadınların kasayı duvardan söküp götürmek için eve iki valiz malzemeyle girdikleri ortaya çıktı. Kadınlar, matkap ve kesici aletler yardımıyla kasayı yerinden söktükten sonra valize koyup siteden çıkardı.Kamera görüntülerinden kimlikleri tespit edilen şüpheliler, olaydan kısa süre bir sonra yakalandı. Şüpheliler Itidal K. (28), Seyhan Nur Ü. (22), Aybegüm Ü. (31), Abobaker A. (32) ve Abdullah A. (28) ile birlikte çaldıkları 11 kilogram altın ve 140 bin euro da ele geçirildi. Bulunan paralar sahibine teslim edildi.Yaklaşık 5.5 milyonluk vurgun yaptıkları belirlenen 5 hırsız, sadece bir gün sonra yakalanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin her birinin daha önceden benzer suçlardan kaydının olduğu ortaya çıktı.