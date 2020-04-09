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Yer sofrasında online ders

Giriş Tarihi: 9.4.2020 ABONE OL
Yer sofrasında online ders
Iğdır'ın Melekli beldesindeki Şehit Er Aytekin Arslan İlkokulu 4-A sınıfı öğretmeni Özkan Oğan, yer sofralarında kullanılan masayı sınıf tahtası olarak kullanarak öğrencilerine internet üzerinden ders anlatıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle okullara ara verilmesinin ardından EBA sistemi üzerinden ders gören öğrencilerine destek olmak isteyen Oğan, internette ders vermeye başladı. Yer sofralarında kullanılan ahşap masayı tahtaya çeviren Oğan, online verdiği eğitimde öğrencilerine başta matematik olmak üzere diğer derslerde işledikleri konuları anlattığını söyledi. Oğan, "Zaman zaman diğer öğretmenler de derse katılıyor" dedi.
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Yer sofrasında online ders
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