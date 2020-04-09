Yer sofrasında online ders

IĞDIR NAMAZ VAKİTLERİ

Iğdır'ın Melekli beldesindeki Şehit Er Aytekin Arslan İlkokulu 4-A sınıfı öğretmeni Özkan Oğan, yer sofralarında kullanılan masayı sınıf tahtası olarak kullanarak öğrencilerine internet üzerinden ders anlatıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle okullara ara verilmesinin ardından EBA sistemi üzerinden ders gören öğrencilerine destek olmak isteyen Oğan, internette ders vermeye başladı. Yer sofralarında kullanılan ahşap masayı tahtaya çeviren Oğan, online verdiği eğitimde öğrencilerine başta matematik olmak üzere diğer derslerde işledikleri konuları anlattığını söyledi. Oğan, "Zaman zaman diğer öğretmenler de derse katılıyor" dedi.