Yeşilay’dan virüse karşı ‘sigarayı bırak’ çağrısı

i

gara

kullanımı koronavirüs riskini 14 kat artırıyor. Tütün ve tütün ürünlerinin kullanımı, akciğerde tahribat yaratıyor, bağışıklığı zayıflatıyor. Yeşilay, yeni tip koronavirüs salgını döneminde sigarayı bırakma çağrısı yapan bir film ve afiş hazırladı. Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, "Sigara hem bağışıklığı zayıflatarak tedaviyi güçleştiriyor hem de virüsün solunum yolları ve akciğerde tutunmasını kolaylaştırıyor" dedi. 444 79 75 numaralı Yeşilay Danışmanlık Merkezi Danışma Hattı bağımlılık sorunu yaşayan kişilere ücretsiz psikolojik ve sosyal destek sağlıyor.