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'ta kaçak üretilen 12 bin maske ele geçirildi

Son dakika gelen bilgilere göre 'ın Yerköy ilçesinde kaçak üretilen 12 bin maske ve çeşitli malzemelere el konuldu.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 9.4.2020 12:56 Güncelleme Tarihi: 9.4.2020 12:57 ABONE OL
Yozgat'ta kaçak üretilen 12 bin maske ele geçirildi

Yerköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 100. Yıl Mahallesi Kömüşören Caddesi'nde Ö.Ş'ye ait iş yerinde kaçak maske üretildiği ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda 12 bin maske, maske yapımında kullanılan 180 bin metal klips, 38 bin metre rulo kumaş, 4 bin metre kulak askılık şeridi, maske üretim makinesi, bin 500 metre kesim aşamasında rulo kumaş ele geçirildi.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Gözaltına alınan atölye sahibi Ö.Ş. hakkında "Kişilerin hayatını tehlikeye sokacak şekilde ürün üretmek ve satmak" suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

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Yozgat'ta kaçak üretilen 12 bin maske ele geçirildi
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