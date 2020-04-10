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20 Yaş altı kalktı mı? Sokağa çıkma yasağı genelgesinde değişiklik! 20 yaş altı izin belgesi nasıl ve nereden alınır?

Corona virüsü ile mücadele kapsamında uygulanan 20 yaş altı kapsamında yayınlanan genelge üzerinde değişiklik yaşandığı bilgisinin ardından binlerce vatandaş konunun detaylarını internet üzerinden araştırmaya başladı. İçişleri Bakanlığı dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada 81 ilin valiliğine gönderilen bu genelgede "özel gereksinimi" olan çocuk ve gençlerin salgının yayılımını engelleyecek şartları yerine getirmek koşulu ile ikamet ettikleri adreslerin dışına çıkabilmesine izin verildiğini duyurdu. Bu genelge üzerinde yapılan değişikliğin nedeni olarak ise kişilerin kapalı alanlarda kalmasının ruhsal ve fiziksel olarak sağlıkları üzerinde olumsuzluklar oluşturabilme ihtimali gösterildi. Buna göre; 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı değişikliği nedir? 20 yaş altı izin belgesi nasıl ve nereden alınır? Sorusu ile ilgili tüm detayları haberimizde derledik. İşte 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı çerçevesinde yapılan yeni düzenlemenin detayları…

Giriş Tarihi: 10.4.2020 15:48 Güncelleme Tarihi: 10.4.2020 15:48 ABONE OL
20 Yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Sokağa çıkma yasağı genelgesinde değişiklik! 20 yaş altı izin belgesi nasıl ve nereden alınır?

20 yaş altı genelgesi 81 ilin valiliklerine gönderilmişti. Geçtiğimiz akşam İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan son dakika haberinde 1 Ocak 2000 tarihi sonrası doğmuş olan genç ve çocukların bu kapsamda psikolojik ve fiziksel sağlıklarının etkilenmemesi nedeniyle bazı değişiklikler yaşandığını bildirdi. Bu çerçevede; salgını yaymamak adına uygun şartları yerine getirmek koşulunda 20 yaşın altına olan kişilerin ikamet ettikleri adreslerden çıkmalarına getirilen yasağın kaldırıldığı duyuruldu. Ancak bu genelgede en önemli koşuk enfeksiyon yayılımını engelleyecek uygun tedbirlerin alınması olduğu vurgulanırken vatandaşlar konuyla ilgili detaylı araştırmalara başladı. Buna göre 20 altı sokağa çıkma yasağı değişikliği nedir sorusu internet üzerinden yanıt arıyor. Peki, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 20 yaş altı izin belgesi nasıl ve nereden alınır? İşte konuya dair merak edilenler…

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALDIRILDI MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan yeni genelgeye göre; 1 Ocak 2000 tarihi sonrasında doğan, oğuştan ya da sonradan herhangi bir hastalık veya kaza sonucu bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetilerini kaybetmiş, günlük hayatın alışılmış, tekrar eden gereklerini önemli ölçüde kendi başına yerine getirememesi nedeniyle başkalarının desteğine gereksinim duyan bireylerin uzun süre kapalı alanda kalmasının ruhsal ve fiziksel olarak sağlıkları üzerinde olumsuzluklar oluşturabileceği ifade edildi. Bu çerçevede "özel gereksinimi" olan çocuk ve gençlerin enfeksiyon yayılımını engelleyecek uygun şartları yerine getirmek koşulunu göz önünde bulundurarak ikametlerinden çıkmalarına, park ve bahçelerde dolaşmalarına aynı il sınırları içinde araçla seyahat etmelerine izin verildiği duyuruldu.

2020 SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI NE KADAR?

Kanunun ilgili maddesi gereğince sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere 392 lira para cezası kesiliyor.

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20 Yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Sokağa çıkma yasağı genelgesinde değişiklik! 20 yaş altı izin belgesi nasıl ve nereden alınır?
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