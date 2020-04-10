20 Yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Sokağa çıkma yasağı genelgesinde değişiklik! 20 yaş altı izin belgesi nasıl ve nereden alınır?

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı genelgesi 81 ilin valiliklerine gönderilmişti. Geçtiğimiz akşam İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan son dakika haberinde 1 Ocak 2000 tarihi sonrası doğmuş olan genç ve çocukların bu kapsamda psikolojik ve fiziksel sağlıklarının etkilenmemesi nedeniyle bazı değişiklikler yaşandığını bildirdi. Bu çerçevede; salgını yaymamak adına uygun şartları yerine getirmek koşulunda 20 yaşın altına olan kişilerin ikamet ettikleri adreslerden çıkmalarına getirilen yasağın kaldırıldığı duyuruldu. Ancak bu genelgede en önemli koşuk enfeksiyon yayılımını engelleyecek uygun tedbirlerin alınması olduğu vurgulanırken vatandaşlar konuyla ilgili detaylı araştırmalara başladı. Buna göre 20 altı sokağa çıkma yasağı değişikliği nedir sorusu internet üzerinden yanıt arıyor. Peki, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 20 yaş altı izin belgesi nasıl ve nereden alınır? İşte konuya dair merak edilenler…

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALDIRILDI MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan yeni genelgeye göre; 1 Ocak 2000 tarihi sonrasında doğan, oğuştan ya da sonradan herhangi bir hastalık veya kaza sonucu bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetilerini kaybetmiş, günlük hayatın alışılmış, tekrar eden gereklerini önemli ölçüde kendi başına yerine getirememesi nedeniyle başkalarının desteğine gereksinim duyan bireylerin uzun süre kapalı alanda kalmasının ruhsal ve fiziksel olarak sağlıkları üzerinde olumsuzluklar oluşturabileceği ifade edildi. Bu çerçevede "özel gereksinimi" olan çocuk ve gençlerin enfeksiyon yayılımını engelleyecek uygun şartları yerine getirmek koşulunu göz önünde bulundurarak ikametlerinden çıkmalarına, park ve bahçelerde dolaşmalarına aynı il sınırları içinde araçla seyahat etmelerine izin verildiği duyuruldu.

2020 SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI NE KADAR?

Kanunun ilgili maddesi gereğince sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere 392 lira para cezası kesiliyor.