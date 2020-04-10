288 operasyon 462 gözaltı 6 tutuklama

İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı kaçaklık organize suçlarla mücadele ekiplerinin yeni tip koronavirüs salgınını fırsata çevirerek, fahiş fiyat uygulayan ve stokçuluk yapanlara yönelik çalışmalarına yer verildi. Bu kapsamda sahte, izinsiz, sağlıksız dezenfektan, kolonya, maske ve sağlık ürünleri üretenlere yönelik 9 Mart-8 Nisan arasında 65 ilde 288 operasyon düzenlendiğini bildiren bakanlık, gözaltına alınan 462 kişiden 192'si hakkında adli, 124'ü hakkında ise idari işlem yapıldığını, şüphelilerden 6'sının tutuklandığını duyurdu. Operasyonlarda, 5 milyon 925 bin 108 maske, 57 bin 616 metre ve 15 top maske kumaşı, 149 bin 305 eldiven, 3 bin 205 tulum, 32 bin 749 kilogram kimyevi madde, 469 bin 435 adet çeşitli ebatlarda dezenfektan, 38 bin 342 litre alkol, 18 bin 475 şişe kolonya, 3 üretim makinesi, 56 bin 687 boş şişe, 302 litre esans, 427 bin etiket, 37 bin 750 serum kapağı, 32 top ip ve 19 top tel ele geçirildi.Öte yandan önceki gün İstanbul'da maske operasyonları sürdü. Gaziosmanpaşa Asayiş Büro ekipleri, müşteri kılığına girerek Sultangazi 50. Yıl mahallesindeki bir işyerine baskın yaptı. Adresteki iş hanının çatısında bulunan tekstil atölyesinde tam 2 milyon sahte maske ele geçirildi. Eyüpsultan Belediyesi ekipleri, Topçular Mahallesi'ndeki bir kaçak maske imalathanesinde 140 bin maske yakaladı. Pendik ve Kağıthane'de de 163 bin maske yakalandı, iki tekstil atölyesi mühürlendi./ SABAH