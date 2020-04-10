Aç kalan sokak hayvanlarının imdadına yetiştiler

KARABÜK NAMAZ VAKİTLERİ

İçişleri Bakanlığı'nın koranavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların sokağa çıkmaması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının aç kalmaması için genelge yayımlamasının ardından ekipler seferber oldu. Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kaymakamlık koordinasyonunda, Tarım ve Orman Müdürlüğü, veterinerler ve marketler tarafından sokak hayvanlarının yaşam alanlarına, parklara, bahçelere muhtelif yerlere mama, yem ve içecek bırakıldı. Karabük Kaymakamı Fatih Ürkmezer, "Sosyal izolasyonun sağlanması amacıyla gündelik yaşamın olağan koşullarının değişmesi, sokak hayvanları açısından yiyecek bulma zorluğu ortaya çıkardı" dedi.Yozgat'ın Çayıralan İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Amirliği ekipleri de aç kalan sokak hayvanlarının bulunduğu noktaları tespit ederek, bu bölgelere kuru mama ve su kapları bıraktı.