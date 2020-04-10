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. prototipe maske takan ’dan ‘evde kal’ çağrısı

Müdürü , . prototipine taktığı maskeyle farkındalık oluşturarak, vatandaşlara korona virüse karşı "evde kal" çağrısında bulundu. Bayraktar, Akıncı 2. prototipe maske taktığı anların fotoğrafını kullanarak yaptığı paylaşımda, "Akıncı 2. prototip uçuşa gün sayarken. 500 km/sa hızla uçarken virüsten korunmanın yolunu bulmamız gerekiyordu. Sanırım bir çözüm bulduk. Maske tak ve #EvdeKal " ifadelerini kullandı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 10.4.2020 20:56 Güncelleme Tarihi: 10.4.2020 21:14 ABONE OL
Akıncı 2. prototipe maske takan Selçuk Bayraktar’dan ‘evde kal’ çağrısı

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, farkındalık oluşturmak için sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımla korona virüse karşı maske takmanın ve evde kalmanın önemine vurgu yaptı.

UÇUŞA GÜN SAYIYOR

Selçuk Bayraktar, Akıncı 2. prototipe maske taktığı anların fotoğrafını kullanarak yaptığı paylaşımda, "Akıncı 2. prototip uçuşa gün sayarken. 500 km/sa hızla uçarken virüsten korunmanın yolunu bulmamız gerekiyordu. Sanırım bir çözüm bulduk. Maske tak ve #EvdeKal Türkiye" ifadelerini kullandı.

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Akıncı 2. prototipe maske takan Selçuk Bayraktar’dan ‘evde kal’ çağrısı
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