Araç rehin, haciz, tedbir sorgulama işlemleri 2020: Plakadan araç sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

İkinci el araç satın almak isteyenler araç üzerinde yakalama emrinin olması, aracın üzerinde haciz bulunup bulunmadığı, kilometresi, muayenelerinin tam olup olmadığı, vergi borcu olup olmadığı ayrıca üzerinde trafik cezası olup olmadığı gibi tetkiklerinin olmasına önem verilmesi gerekir. Eğer ki araç üzerinde yakalama emri var ise aracın tespit edilmesiyle trafikten çekilme işlemleri yapılır. Bu bakımdan bu tür araçlar için yakalama kararı ile ilgili durumun çözülmesi gerekir. Aksi halde araç ile trafiğe çıkılması yasaklanır. Araç üzerinde herhangi bir sorunun bulunup bulunmadığını öğrenmenin birçok yolu vardır. Bunlardan ilki SMS yolu ile ikincisi ise internetten sorgusunu yapabilirsiniz. Rehinli araç sorgulama nasıl yapılır? Aracın hacizli olup olmadığını nasıl öğrenebilirim?

REHİNLİ ARAÇ SORGULAMA

Alacağınız ikinci el aracın üzerine haciz ve rehin olması, vergi borcunun olması, muayenelerinin yapılmamış olması, trafik cezası borcunun birikmiş olması, durumu ikinci el araç alacak olan alıcıların dikkatli olması gerekiyor. Alacağınız aracın üzerinde herhangi bir yasal işlemin bulunup bulunmadığını öğrenmek için başta e-Devlet olmak üzere çeşitli yöntemler bulunmaktadır. Plaka rehin sorgulama işlemi için aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz.

HACİZLİ ARAÇ SORGULAMA

Aracın hacizli olup olmadığını nasıl öğrenebilirim? Sorusunun birçok farklı yanıtı vardır. İşte onlar şu şekilde…

E-Devlet ile hacizli araç sorgulama, plakadan rehin sorgulama yapabilirsiniz. Hacizli vasıta sorgulamak için önce yapmanız gereken işlemler şu şekildedir:

E-Devlet uygulamasına T.C. ve şifrenizle giriş yapınız. Ardından Gelir İdaresi Başkanlığı bağlı hizmetler bölümünden "Araçlara Uygulanan Elektronik Haciz Sorgulama (e-haciz Araç)" sayfasına ulaşınız. Burada sorgulama yaptıktan soran araçla ilgili e-haciz işlemleri görüntülenir.

Ayrıca SMS yolu ile de hacizli araç sorgulama işlemi yapılabilmektedir. SMS yolu ile aracınızın üzerine kayıtlı herhangi bir cezai işlem olup olmadığını, rehinli ve hacizli olup olmadığını öğrenebilmeniz için yapmanız gerekenler şunlardır:

Bunun için telefonunuzun mesaj bölümüne girilerek DETAY yazıp boşluk bırakarak araç plakasını tüm harfler ve rakamlar birleşik bir şekilde yazdıktan sonra(01SB1324) bu kısa mesajı 5664'e mesaj olarak göndermeniz yeterlidir. Mesaj başına 7 TL ücret alınmaktadır. Bilginize…

Şube yolu ile hacizli araç sorgulama, motorlu taşıt haczi işlemi bir diğer yoldur. Emniyet Müdürlüğüne veya bir trafik şubeye gidebilirsiniz. Emniyetten ya da herhangi bir trafik şubesine giderek araç tedbir sorgulama yapılması için aracın ilk sahibinin bizzat gelmesi gerekmektedir. T.C kimlik kartınız ve aracın ruhsatı ile gitmeniz gerekmektedir. Haciz sorgulama için ise aynı şekilde Gelir İdaresine gitmeniz gerekmektedir.

ARAÇ YAKALAMA EMRİ SORGULAMA

Aldığınız ikinci el bir aracın üzerine araç yakalama emri verilmiş ise bunu sorgulama da SMS ya da e-Devlet üzerinden yapılan aramalar sonucunda görebilirsiniz. Aldığınız aracın üzerine kayıtlı yakalama kararı var ise aracınız trafikten çekilir. Bu yüzden üzerinde yakalama emri olan araçların sorunun çözülmesi şarttır.

ARAÇ TESCİL TARİHİ SORGULAMA

Aldığınız aracınızın tescil tarihini bilmek istiyorsanız aracınıza ilişkin sorgulamaları gerçekleştirirken e-devlet sitesinde giriş yaparak Emniyet Genel Müdürlüğü'nün alt başlıklarından en üstte yer alan trafik seçeneğinin hemen altındaki "Adıma Tescilli Araç Sorgulama" yazısına tıklayıp adınıza olan tescilli aracınızla ilgili bilgilere erişmiş olursunuz.

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