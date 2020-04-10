Araç vergi hesaplama 2020: Araç vergi hesaplama ve ödeme işlemleri nasıl ve nereden yapılır?

Araç sahipleri her yıl 2 kere Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemek zorundadır. Motorlu taşıtlar vergisi aracın içerisinde koltuk sayısına göre, aracın yaşına ve dışarıya saldığı emisyona göre bu vergiyi öderler. Her yıl ocak ayı ve temmuz ayında bu vergi ödemesini gerçekleştirmekle yükümlüdürler. Motorlu Taşıtlar Vergisini ödemeyen araç sahiplerine ödemedikleri takdirde bir cüzi miktar para cezası vardır. Bununla birlikte her ay gecikme faizi de ödemek zorundasınız. Maliye Bakanlığı ödemenizi yapmadığınız zaman ilk önce uyarıda bulunur sonraları ise banka hesabınıza el koyabilirler. Bu riski almamak için düzenli bir şekilde ödemenizi gerçekleştirin. Araç vergi hesaplama 2020 işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere değineceğiz. Araç vergi hesaplama ve ödeme nasıl yapılır?
ARAÇ VERGİ HESAPLAMA
Araç vergi hesaplama için aracın tipine göre "otomobil, minibüs, arazi aracı, kamyon, otobüs" ve motor silindir hacmine göre "0-1300,1301-1600 vb." hesaplama yapılarak ne kadar vergi ödeyeceğiniz hesaplanır. Yeni bir araç aldıysanız ödemekle yükümlü olduğunuz Motorlu Taşıt Vergisi'ni aracınızın trafik siciline tescil edilmesi ile vergi ödemesi başlar. Bu vergi ödemesi eğer ki ilk altı ay içerisinde alınmışsa yılın başından itibaren ödemesi yapılır. Altı aydan sonraki bir ay içerisinde aracını aldıysanız altı aylık bir dönemin başından itibaren Motorlu Taşıt Vergisi'ni ödemeye başlarsınız.
ARAÇ VERGİ BORCU ÖDEME
Aldığınız aracın vergilerini ödemediğiniz zaman Maliye Bakanlığı tarafından sizlere ödemediğiniz ay kadar ceza yazılır. Aldığınız cezanın ne kadar olduğunu artık kolay ve rahat bir şekilde öğrenebilirsiniz. Araç vergi borcu ödemek için şu adımları takip edin:
ARAÇ VERGİ ÖDEME (BANKALAR)
Aracınızın vergi ödemesini anlaşmalı bankaların internet üzerinden veya banka şubelerine başvurarak ödemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
Aracınızın ödemesini yapacağınız bankalar;
2020 ARAÇ VERGİLERİ NE KADAR?
2020 araç vergileri yani MTV ödemesi ilk taksiti, 1-31 Ocak 2020 tarihleri arasında yapıldı. İsteyen araç sahipleri hem ocak hem temmuz ödemesini aynı anda yapabilirler. Araç vergi borcu için aşağıdaki Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarlarına bakabilirsiniz. (Otomobiller için)
1 Ocak 2018 yılı öncesi araçlarını tescil edenler (1-3 yaş)
1 Ocak 2018 yılı öncesi tescil edenler (4-6 yaş)
1 Ocak 2018 yılı öncesi tescil edenler (7-11 yaş)
1 Ocak 2018 yılı öncesi tescil edenler (12-15 yaş)
1 Ocak 2018 yılı öncesi tescil edenler (16 yaş ve üzeri)
Motosiklet Motorlu Taşıtlar Vergisi 2020
|
Motor Silindir Hacmi
|
1 - 3 yaş
|
4 - 6 yaş
|
7 - 11 yaş
|
12 - 15 yaş
|
16 ve yukarı yaş
|
100 - 250 cm³'e kadar
|
180 TL
|
135 TL
|
99 TL
|
62 TL
|
24 TL
|
251 - 650 cm³'e kadar
|
372 TL
|
282 TL
|
180 TL
|
99 TL
|
62 TL
|
651 - 1200 cm³'e kadar
|
958 TL
|
570 TL
|
282 TL
|
180 TL
|
99 TL
|
1201 cm³ ve yukarısı
|
2.324 TL
|
1.536 TL
|
958 TL
|
761 TL
|
372 TL
Detaylı bilgileri öğrenmek için İnteraktif Vergi Dairesi sitesine girerek aracınızla ilgili bilgileri doğru bir şekilde yazarak öğrenmiş olursunuz.Araç ruhsatı yenileme ve sorgulama 2020: Araç ruhsatı yenileme nasıl yapılır?