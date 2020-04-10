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Atatürk ve Mevlana için çirkin ifadeler kullanan Stand-up'çı için yakalama kararı

Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada paylaşılan stand-up videosunda Atatürk, Mevlana, Şems Tebriz-i, Konya ve Konyalılar hakkında aşağılayıcı sözlerde bulunduğu ileri sürülen Emre G. hakkında yakalama kararı çıkartıldığını açıkladı.

Giriş Tarihi: 10.4.2020 09:03 ABONE OL
Atatürk ve Mevlana için çirkin ifadeler kullanan Stand-up'çı için yakalama kararı

Emre G. adlı stand-up'çının, gösterisinde Atatürk, Mevlana, Şems Tebriz-i, Konya ve Konyalılar hakkında aşağılayıcı kendince şakalar yaptığı görüntüler, sosyal medyada büyük tepki gördü.

Mevlana ve Atatürk için çirkin ithamlarda bulunan Emre G. hakkında yakalama emri çıkartıldı

YAKALAMA KARARI ÇIKARTILDI

Görüntülerin sosyal medya üzerinden yayılmasının ardından Başsavcılık inceleme başlatarak, Emre G. hakkında yakalama kararı çıkartıldığını açıkladı.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sosyal medya paylaşım sitelerinde yayınlanan Mevlana, Şems Tebriz-i ile Konya'mızı ve Konyalı vatandaşlarımızı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aşağılayıcı şekilde konuşma gerçekleştirilmesi ve sosyal medyada yayınlanması ile ilgili olarak, Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile söz konusu video içeriği nedeniyle şüpheli Emre G. isimli şahıs hakkında Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki yasaya muhalefetten, 'kişinin hatırasına hakaret suçu ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçu' maddeleri gereğince soruşturma başlatılmış olup, şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı talimatı verilmekle birlikte soruşturma titizlikle yürütülmektedir." ifadesi kullanıldı.

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Atatürk ve Mevlana için çirkin ifadeler kullanan Stand-up'çı için yakalama kararı
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