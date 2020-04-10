BİM, A101, ŞOK, Migros marketler saat kaçta açılıyor, kaça kadar açık? 2020 Market çalışma saatleri değişti

Ülkemizde görülen corona virüsü tedbirleri kapsamında market çalışma saatleri değişti. Marketlerin açılıp kapanış saatleri hakkında açıklama yayınlayan Türkiye Perakendeciler Federasyonu; ülkemizin 81 işinde faaliyet gösteren tüm yerel marketlerin kaçta açılıp kaçta kapanacağıyla ilgili bilgilendirme paylaştı. Yayınlanan yeni genelgeyle birlikte kapalı ortamdaki insan sayısı azaltılmış oldu. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni genelgeye göre marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Evlerinin yakınlarındaki marketlere gitmeden önce vatandaşlar BİM, A101, ŞOK, Migros saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? Sorusunun yanıt arıyor. Peki BİM, A101, ŞOK, Migros saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? İşte 2020 Market çalışma saatleri

MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR? BİM, ŞOK, A101, MİGROS

Corona virüsü önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığı market çalışma saatlerinde değişiklik yaptı. Buna göre; marketler kaça kadar açık olacak? İşte 2020 market çalışma saatleri