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Haberler Yaşam Haberleri BİM, A101, ŞOK, Migros marketler saat kaçta açılıyor, kaça kadar açık? 2020 Market çalışma saatleri değişti

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Yeni tip corona virüs salgını kapsamında tedbirler en üst seviyeye çıkarıldı. Ülkemizde de meydana gelen değişikliklerden en fazla etkilenenlerden bir tanesi market çalışma saatleri oldu. İçişleri Bakanlığı market çalışma saatlerine ilişkin bir genelge yayımladı ve 81 ilin valiliğine gönderdi. Buna göre bakkallar, marketler ve süpermarketler de dahil olmak üzere alışveriş yapılan tüm marketlerin çalışma saati değişti. Bu sayede hem temas en aza indirildi hem de kalabalık ortamda insan sayısı azaltıldı. Corona virüsü tedbirleri kapsamında alınan bu karardan sonra vatandaşlar internet üzerinden ", kaçta kapanıyor?" sorusuna yanıt arıyor. Buna göre Marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? , A101, , market çalışma saatleri nasıl? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 10.4.2020 07:09 Güncelleme Tarihi: 10.4.2020 07:10 ABONE OL
BİM, A101, ŞOK, Migros marketler saat kaçta açılıyor, kaça kadar açık? 2020 Market çalışma saatleri değişti

Ülkemizde görülen corona virüsü tedbirleri kapsamında market çalışma saatleri değişti. Marketlerin açılıp kapanış saatleri hakkında açıklama yayınlayan Türkiye Perakendeciler Federasyonu; ülkemizin 81 işinde faaliyet gösteren tüm yerel marketlerin kaçta açılıp kaçta kapanacağıyla ilgili bilgilendirme paylaştı. Yayınlanan yeni genelgeyle birlikte kapalı ortamdaki insan sayısı azaltılmış oldu. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni genelgeye göre , kaçta kapanıyor? Evlerinin yakınlarındaki marketlere gitmeden önce vatandaşlar , A101, , ? Sorusunun yanıt arıyor. Peki BİM, A101, ŞOK, Migros saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? İşte

MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR? BİM, ŞOK, A101, MİGROS

Corona virüsü önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığı market çalışma saatlerinde değişiklik yaptı. Buna göre; marketler kaça kadar açık olacak? İşte 2020 market çalışma saatleri

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BİM, A101, ŞOK, Migros marketler saat kaçta açılıyor, kaça kadar açık? 2020 Market çalışma saatleri değişti
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