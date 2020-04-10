Bu sitede her şey sağlıkçılar için

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle mücadelede olağanüstü çaba gösteren sağlıkçılara yönelik yurt genelinde görülen vefa örnekleri büyük takdir topluyor. Böylesi zor bir dönemde büyük fedakarlıkla çalışan sağlıkçılara gösterilen hoşgörü, Diyarbakır'da bir sitenin sakinleri alkışların en büyüğünü haketti. Aralarında doktor, hemşire ve eczacının da bulunduğu 23 sağlık çalışanının yaşadığı 142 daireli Oğur La Vista Park Sitesi'nin yöneticisi matematik öğretmeni Baki Yeyan, örnek kararlara imza attı.Baki Yeyan, "Sitemizde oturan sayın sağlık çalışanları. Sizinle aynı sitede oturmaktan gurur duyarız. Bizim için yaptıklarınızı asla unutmayacağız. Önünüzde saygıyla eğiliyoruz" yazısını asarak sağlık çalışanı olan komşularını onurlandırdı. Ayrıca yönetim ve site sakinleri ortak karar alarak, sağlıkçıların dinlenebilmesi için sitedeki çocuk parkının kapatılması, otomobille klakson çalınmaması, alt katında veya üst katında sağlıkçı oturan varsa ev içerisinde terlikle yürünmemesi, gürültü yapılmaması, sesli konuşulmaması, müzik ve TV açılmaması kararı aldılar. Sitede yaşayanlar, sağlıkçıların nöbetten geç geldikleri için istemeleri halinde yemeklerini de yapma kararı verdi.Yeyan, "Sinop'ta bir sitede sağlık çalışanı iki hemşire için 'arka asansörü kullanın' şeklindeki yazı asılmasından utanç duydum. Çok üzüldük. Bir komşum, 'Hocam benim alt komşum doktor. Biz evde gürültü yapmıyoruz. Doktor bey rahatsız olmasın, dinlensin' diye. Başka bir komşum, 'Hocam yemeklerini biz yapalım' dedi. Böyle duyarlı, hassas bir dönemden geçtiğimiz günlerde çok değerli bir anlayış ve yaklaşım. Hem site yönetimi hem de komşularımızla toplanıp ortak karar aldık. Onlar bizim gururumuz. Ne yapsak az onlar için" dedi.Sitede oturan Dr. Mahmut Benzigül ise, "Gönül hoşluğu. Komşuluk ilişkileri açısından da değerli bir hassasiyet. Bizim yöneticilerin, komşularımızın yaptıkları, söyledikleri çok değerli. Mutlu olduk. Sağlık çalışanlarının motivasyonu açısında küçük ama çok değerli jestler bunlar. Gönül hoşluğu, komşuluk ilişkileri bakımından da anlamlı. Böyle dönemlerde dayanışma, paylaşma, hassasiyet gösterme bizim geleneğimizde var" dedi.

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