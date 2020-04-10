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Bugün fırınlar açık mı olacak, fırıncılar ekmeği evlere mi getirecek? 11 Nisan Bugün fırınlar açık mı, kapalı mı?

Gelen haberinin ardından vatandaşlar tarafından merak edilen bir detay da "bugün fırınlar açık mı, kapalı mı?" sorusu oldu. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile iki gün sürecek bu kısıtlamada bazı kişi ve kurumların muafiyeti olduğu bildirilirken corona virüsü salgınına karşı alınan bu tedbir ve Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda alınan bir karar olarak duyuruldu. Sokağa çıkma yasağı genelgesi içerisinde "Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamül ruhsatlı işyerleri" olarak yer alan bölümün detayları merak ediliyor. Peki, Bugün fırınlar açık mı kapalı mı? Sokağa çıkma yasağı genelgesine göre fırınlar açık mı, kapalı mı olacak, fırınlar ekmekleri eve mi getirecek? İşte konuya dair tüm merak edilenler…

Giriş Tarihi: 11.4.2020 06:43 ABONE OL
Bugün fırınlar açık mı olacak, fırıncılar ekmeği evlere mi getirecek? 11 Nisan Bugün fırınlar açık mı, kapalı mı?

Geçtiğimiz akşam olarak yayınlanan genelge kapsamında gerçekleştirilen ile beraber binlerce vatandaş "Bugün fırınlar açık mı, kapalı mı?" sorusuna yanıt aramaya başladı. 2 günlük sokağa çıkma yasağı sürecinde Türkiye Fırıncılar Federasyonu yaptığı açıklama ile vatandaşların aklında oluşan soru işaretlerinin cevabını verirken Federasyon Başkanı Halil İbrahim Balcı, 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma yasağı sürecinde fırınların çalışacağını ifade etti. Bu kapsamda fırınlarda bazı yeni düzenlemeler olacak. Peki, bugün fırınlar açık mı kapalı mı? Fırınlar ekmekleri eve mi getirecek? İşte sokağa çıkma yasağı kapsamında uygulanan genelgeye ilişkin yapılan son dakika açıklaması…

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Binlerce vatandaşın ihtiyaçlarını satın alacakları iş yerlerinin hangilerinin sokağa çıkma yasağından muaf olduğu merak edilirken bu kapsamda özellikle de "fırınlar açık olacak mı?" sorusu internet üzerinden yoğun yanıt arayanlar arasındaydı.

İşte konuya dair tüm detaylar…

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Bugün fırınlar açık mı olacak, fırıncılar ekmeği evlere mi getirecek? 11 Nisan Bugün fırınlar açık mı, kapalı mı?
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