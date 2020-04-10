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Ülkemizde yaşanan salgın nedeniyle gelen açıklamasının ardından vatandaşlar ", , , bugün , sokağa çıkma yasağında kimler muaf?" gibi birçok soru internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Uygulanan bu kısıtlama çerçevesinde istisna olarak sayılacak kişi ve kurumlar yayınlanan genelgede yer alırken marketlerin muafiyete dahil olup olmadıklarına ilişkin araştırmalar sürüyor. Vatandaşlar belirli ihtiyaçlarını alabilmek adına geçtiğimiz akşam 00.00 saatlerinden önce market, bakkal, fırın gibi kurumlara koşarken hafta sonu iki günlük yasak kapsamında Ekmek üretiminin yapıldığı fırın veya unlu mamül ruhsatlı işyerlerinin yasağın dışında olduğu bildirildi. Buna göre; Marketler bugün açık mı, kapalı mı? Sokağa çıkma yasağında ŞOK, A101, MİGROS, BİM marketler açık mı olacak? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 11.4.2020 06:36 ABONE OL
Bugün marketler açık mı, kapalı mı? 11 Nisan A101, MİGROS, BİM, ŞOK, marketler bugün çalışacak mı, açık mı olacak?

Bugün , kapalı mı? Gibi birçok soru internet üzerinden sabah saatlerinden itibaren araştırılmaya başladı. Dün gece geç saatte gelen haberine göre İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında büyükşehir statüsüne sahip 30 büyükşehirde ilan edildiği bildirildi. Corona virüsü ile mücadele çerçevesinde alınan önlemler her geçen gün artmaya devam ederken binlerce vatandaş ihtiyaçları doğrultusunda sokağa çıkma yasağından muaf olan kurumları merak ediyor. Peki, Bugün marketler açık mı, kapalı mı? , , , kapalı mı, hangi marketler açık? İşte konuya dair merak edilen tüm detaylar…

BUGÜN MARKETLER AÇIK MI KAPALI MI?

Corona virüsü ile mücadele kapsamında dün gece 00.00 itibarıyla uygulamaya geçen düzenleme ile iki gün süreli sokağa çıkma yasağı ilan edildiği açıklandı. Bu doğrultuda vatandaşlar yayınlanan genelgeye dair detayları araştırmaya devam ediyor. Peki, Bugün marketler açık mı, kapalı mı?

İşte tüm detaylar…

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Bugün marketler açık mı, kapalı mı? 11 Nisan A101, MİGROS, BİM, ŞOK, marketler bugün çalışacak mı, açık mı olacak?
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