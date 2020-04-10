Bugün marketler açık mı, kapalı mı? 11 Nisan A101, MİGROS, BİM, ŞOK, marketler bugün çalışacak mı, açık mı olacak?

Bugün marketler açık mı, kapalı mı? Gibi birçok soru internet üzerinden sabah saatlerinden itibaren araştırılmaya başladı. Dün gece geç saatte gelen son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında büyükşehir statüsüne sahip 30 büyükşehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirildi. Corona virüsü ile mücadele çerçevesinde alınan önlemler her geçen gün artmaya devam ederken binlerce vatandaş ihtiyaçları doğrultusunda sokağa çıkma yasağından muaf olan kurumları merak ediyor. Peki, Bugün marketler açık mı, kapalı mı? MİGROS, ŞOK, A101, BİM kapalı mı, hangi marketler açık? İşte konuya dair merak edilen tüm detaylar…

BUGÜN MARKETLER AÇIK MI KAPALI MI?

Corona virüsü ile mücadele kapsamında dün gece 00.00 itibarıyla uygulamaya geçen düzenleme ile iki gün süreli sokağa çıkma yasağı ilan edildiği açıklandı. Bu doğrultuda vatandaşlar yayınlanan genelgeye dair detayları araştırmaya devam ediyor. Peki, Bugün marketler açık mı, kapalı mı?

İşte tüm detaylar…