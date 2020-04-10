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? Bugün otobüs, metrobüs seferleri var mı? Toplu taşıma çalışacak mı? 11-12 Nisan !

Ülkemizde corona virüs önlem ve tedbirleri bakımından pek çok alanda değişiklikler yapıldığı gibi çoğu alana da kısıtlamalar getirildi. Bunlardan bir tanesi de İçişleri Bakanlığı tarafından gelen son dakika bilgisine göre; ilan edilmesi oldu. 30 büyükşehir ile Zonguldak ilinde 48 saat geçerli olmak üzere sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Hal böyle olunca vatandaşlar internet üzerinden “?” “?” gibi soruların yanıtlarını aramaya başladılar. Sokağa çıkma yasağı olduğu için akıllara gelen soru işaretlerinin giderilmesi adına ? Bugün otobüs, metrobüs seferleri var mı? Toplu taşıma çalışacak mı? 11-12 Nisan sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

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Bugün otobüsler çalışıyor mu? Bugün otobüs, metrobüs seferleri var mı? Toplu taşıma çalışacak mı? 11-12 Nisan sokağa çıkma yasağı!

İçişleri Bakanlığı'ndan gelen son dakika bilgisine göre; 48 saat olmak üzere 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasağın ilan edilmesinin ardından vatandaşlar internet üzerinden çeşitli araştırmalar yapmaya başladılar. Bunlardan bir tanesi de "Bugün otobüsler çalışıyor mu?" sorusunun yanıtı oldu. Buna göre, bugün otobüs, metrobüs seferleri var mı? Toplu taşıma çalışıyor mu? 11-12 Nisan toplu taşıma çalışacak mı?

BUGÜN OTOBÜSLER ÇALIŞIYOR MU?

İçişleri Bakanlığı'ndan gelen son dakika haberine göre; 48 saat süreliğine sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasağın ilan edilmesinin ardından konuya yönelik internet üzerinden araştırmalar başladı. Buna göre; bugün otobüsler çalışıyor mu? Bugün toplu taşıma çalışacak mı?

İşte yanıtı!

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Bugün otobüsler çalışıyor mu? Bugün otobüs, metrobüs seferleri var mı? Toplu taşıma çalışacak mı? 11-12 Nisan sokağa çıkma yasağı!
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