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Çalıştığı iş yerinde patronlarını bıçaklayan genç serbest bırakıldı

'da çalıştığı iş yerinde 2 patronunu bıçakla yaralayan genç, savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 10.4.2020 17:52 ABONE OL
Çalıştığı iş yerinde patronlarını bıçaklayan genç serbest bırakıldı
Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi'ndeki bir lokantada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lokantada kurye olarak çalışan T.C.K.(21), çıkan tartışmada iş yerinde patronları H.T.(28) ve B.T.'ye (30) bıçakla saldırarak her ikisini de bıçakla yaralayarak kaçtı. Özel bir hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alınırken, T.C.K. ise Denizevleri Polis Merkezi ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Savcıya ifade veren şüpheli serbest bırakıldı.
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Çalıştığı iş yerinde patronlarını bıçaklayan genç serbest bırakıldı
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