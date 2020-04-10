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açıkladı: namazı evde kılınır mı? Evde Cuma namazı nasıl kılınır

Ülkemizde görülen corona virüsü tedbirleri kapsamında İşleri Başkanlığı camilerde namaz kılınmasıyla alakalı açıklamada bulunmuştu. Öte yandan, kalabalık olabilecek herhangi bir ortamda bulunulmamasının büyük önem teşkil ettiği bildirilmişti. İslam alemi tarafından her hafta camilere ibadetlerini yerine getirmek üzere giden vatandaşlar "Evde namazı kılınır mı?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan 81 müftülüğüne gönderilen açıklamada vatandaşların evlerinde öğle namazı kılmaları tavsiye edilmişti. Öğle namazı cemaatle kılınması zorunlu olmayan ancak farz bir ibadettir. Kişiler evlerinde de bu farz ibadetlerini yerine getirebilirler. Peki, mı? Evde Cuma namazı nasıl kılınır?

Giriş Tarihi: 10.4.2020 07:12 Güncelleme Tarihi: 10.4.2020 07:13 ABONE OL
Diyanet açıkladı: Cuma namazı evde kılınır mı? Evde Cuma namazı nasıl kılınır

İşleri Başkanlığı camilerde namaz kılınmasıyla alakalı önemli açıklamalarda bulunmuş ve Müslüman vatandaşların namazı evde kılınır mı? Sorusunun yanıtı da bu açıklamayla kesinleşmiş oldu. Ülkemizde corona virüsüne karşı alınan önlemler çerçevesinde vatandaşların namazlarını bir süre camilerde kılmaması uyarısı yapılmıştı. Bu nedenle alınan önlemler kapsamında ise vatandaşlar kendilerine farz kılınan ve her hafta camilerde yerine getirdikleri ibadet ile ilgili olarak mı? Sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Cuma namazı evde kılınır mı? Cuma namazı nasıl kılınır?

CUMA NAMAZI EVDE KILINIR MI? DİYANET DUYURDU

Mübarek Cuma gününe kavuşmanı mutluluğunu yaşarken Cuma namazı evde kılınır mı sorusunun yanıtı merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kararı doğrultusunda da vakit namazları ve cuma namazlarının cemaatle toplu olarak kılınmaması kararlaştırıldı. Buna göre, Cuma namazı evde kılınır mı, nasıl kılınır? İşte yanıtı…

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Diyanet açıkladı: Cuma namazı evde kılınır mı? Evde Cuma namazı nasıl kılınır
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