Diyanet açıkladı: Cuma namazı evde kılınır mı? Evde Cuma namazı nasıl kılınır

Diyanet İşleri Başkanlığı camilerde namaz kılınmasıyla alakalı önemli açıklamalarda bulunmuş ve Müslüman vatandaşların Cuma namazı evde kılınır mı? Sorusunun yanıtı da bu açıklamayla kesinleşmiş oldu. Ülkemizde corona virüsüne karşı alınan önlemler çerçevesinde vatandaşların namazlarını bir süre camilerde kılmaması uyarısı yapılmıştı. Bu nedenle alınan önlemler kapsamında ise vatandaşlar kendilerine farz kılınan ve her hafta camilerde yerine getirdikleri ibadet ile ilgili olarak Cuma namazı evde kılınır mı? Sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Cuma namazı evde kılınır mı? Cuma namazı nasıl kılınır?

CUMA NAMAZI EVDE KILINIR MI? DİYANET DUYURDU

Mübarek Cuma gününe kavuşmanı mutluluğunu yaşarken Cuma namazı evde kılınır mı sorusunun yanıtı merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kararı doğrultusunda da vakit namazları ve cuma namazlarının cemaatle toplu olarak kılınmaması kararlaştırıldı. Buna göre, Cuma namazı evde kılınır mı, nasıl kılınır? İşte yanıtı…