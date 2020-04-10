Dijital ortamda da olsa buluşmalılar

Öğrenciler 25 gündür evde. Pandemi sonrası okula nasıl uyum sağlayacaklar? 2019'da yılın küresel öğretmenleri arasına giren öğretmen Zeliş Kurt, koronavirüs salgını sonrasında çocukların oryantasyonu hakkında önemli uyarılarda bulundu: "Çocuklarımız uzun süredir yetişkinlerle temasta. Yetişkin dili, yetişkin söylemleri, yetişkin davranışları görüyorlar. Çocuk çocuk ile temas etmeli ve oynamalı. Dijital buluşmalar yapılmalı. Okullar açıldığında pandemi sonrası oryantasyon dönemi olması gerektiğini düşünüyorum" dedi. Zeliş öğretmen çocukların okula döndüklerinde uyum sorunu yaşamaması için şu önerilerde bulundu:* Çocuklarımız bugün itibariyle en erken 21 gün sonra bir çocukla temas kurabilecekler. Öncesinde ebeveynler ve çocuklar akşam belli saatlerde buluşuyorlardı. Şimdilerde ise çocuklarımızla uzun süredir evlerdeyiz. Çocukların travmaları ruhsal çöküntüleri adaptasyonları, kaygı düzeyleri, okula karşı olan soğuklukları konusunda ön hazırlıklar şimdiden yapılabilir.* Çocuğun çocukla oynadığı konuştuğu bir zaman dilimi yaratmalıyız.* Çocuk çocukla olmalı. Çocuk çocuk ile temas etmeli ve oynamalı.* Çocukların biran evvel arkadaşlarıyla bir şekilde temasa geçmelerinin gerekli olduğunu düşünüyorum. Neden mi? Bu süreci çocuk olarak atlatabilsinler diye.* Elbette söylediğim şeyin riskli tarafları var. Bunlar da okul ve belki EBA'da proje ödevleri verilerek atlatılabilir. 2-3 çocuğun beraber çalışabilir. Dijital buluşmalar ile araştırmaları yapmak ya da çocukların sohbet etmeleri günlük rutinlerini anlatmaları olabilir.* Benim endişem pandemi sonrası ortaya çıkacaklar ve çocuklarımızın işte o zaman ne kadar çocuk kaldıkları konusu. Bu sebeple EBA platformu ile sınıftaki çocuklarla grup çalışmaları yoluyla günlük buluşmalar ve belki de proje ya da başka planlamalar yapılabilir.En az 3 kişi.Kâğıt, kalemHer oyuncuya dört parça düşecek şekilde küçük kâğıtlar hazırlanır. Üzerlerine ağaç, bitki, şehir, renk gibi kategorilerden biri seçilerek, seçilen kategoriden dörder adet farklı isim yazılır. Örneğin, ağaç kategorisini seçersek, dört kâğıda meşe, dört kâğıda çınar, dört kâğıda kavak yazabiliriz. Kâğıtlar iyice karıştırıldıktan sonra, oyunculara dörder dörder dağıtılır. Elindeki kâğıtlarda dört isim de aynı olan oyuncu "hımbıl" diyerek elini yere vurur. Diğer oyuncular hemen onun elinin üzerine el koyarlar. Sona kalan hımbıl olur. En üsteki el sahibi en az puanı alır. Puanlar en alttan yukarıya doğru azaltılarak dağıtılır. Oyun başında dağıtılan kâğıtlarda hiçbir oyuncu hımbıl yapamazsa, oyuncular dört adet kâğıtta aynı ismi bir araya getirene kadar, sağdan sola doğru, yanındakine birer kâğıt vererek oyunu sürdürürler. Bu oyuna "Bom" da denilmektedir.08.00Haşlanmış yumurta, mandalina, reçel,tam buğday ekmeği12.00Mercimek köftesi, ayran, tam tahıllı ekmek1. Ara öğün (Saat: 15:00): Kivi18.00Karnıyarık, pirinç pilavı, cacık2. Ara öğün (Saat:20:00): HavuçEvde yapılabilecek sanatsal faaliyetler neler?