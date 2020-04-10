En son nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son depremler listesi

Yurtta ve dünyada; kara ve denizlerde büyük, orta ve küçük şiddetlerde depremler meydana gelmeye devam ederken. Gelen son veriler doğrultusunda Van'da 3.6 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. AFAD'dan alınan verilere göre şiddeti 3.6 olarak kaydedilen depremin enlemi 38.3235, boylamı ise 44.3326 olarak duyuruldu. Durum böyle olunca vatandaşlarımız son depremlerden haberdar olmak isteyerek arama motorlarında "Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde?" şeklinde aramalarla yurtta ve dünyada meydana gelen en son depremleri öğrenmeye çalışıyor. İşte 10 Nisan Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi…

KANDİLLİ VE AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ!

Kandilli Rasathanesi tarafından gelen son dakika bilgisine göre Van'daki depremin şiddeti 3.5 olarak kayıtlara geçti. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi sarsıntı şiddetini 3.5 olarak bildirirken Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan verilere göre yaşanan sarsıntı Van'ın Başkale ilçesinde 3.5 şiddetli olarak açıkladı. İşte Kandilli ve AFAD son dakika Van depremi ile ilgili tüm detaylar ve son depremler listesi!

Kandilli Rasathanesi son depremler listesi için tıklayınız...