Her geçen gün maske ve el dezenfektanı gibi malzemelerin önemi artıyor. Corona virüs salgını tüm dünyayı etkisi altına alırken öte yandan tedbir ve önlemler de aynı oranda artmaktadır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, corona virüsle mücadele kapsamında vatandaşların toplu halde bulunduğu alanlarda maske kullanılmasının zorunlu hale getirildiğini duyurdu. Hal böyle olunca; maske satın almanın dışında evde maske nasıl yapılır, evde maske nasıl hazırlanır gibi soruların yanıtları da araştırılıyor. Buna göre; evde maske nasıl yapılır? Evde maske nasıl hazırlanır?

EVDE MASKE NASIL YAPILIR?

Corona virüsü salgını nedeniyle evde maske yapımına ilişkin araştırmalar sürmektedir. Burada önemli olan şey; maskenin steril ve kaliteli olup koruyucu özelliğinin de bulunması gerekiyor. Maskesini evde kendi imkan ve şartlarıyla yapmak isteyen vatandaşlar ise "Evde maske nasıl yapılır?" ya da "Evde maske nasıl hazırlanır?" sorusuna yanıt arıyor.

İşte cevabı…