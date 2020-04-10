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nasıl yapılır? ?

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını nedeniyle toplu alanlarda maske takılması zorunlu hale geldi. Hal böyle olunca maske taleplerinde yaşanan artış nedeniyle bulunması zorlaştığından vatandaşlar " nasıl yapılır?" sorusuna yanıt aramaya başladılar. Dışarı çıkmak zorunda olanlar sürekli maske satın almak yerine evde maske yapımına ilişkin bilgileri öğrenmek istiyorlar. Oldukça uygun maliyetle ve evdeki malzemeler kullanılarak maske yapılabilir. Eski bir tişörtten ya da peçeteden yapılan maskeler salgından sizleri koruyacaktır. Buna göre; ? ?

Giriş Tarihi: 10.4.2020 09:27 Güncelleme Tarihi: 10.4.2020 09:27 ABONE OL
Evde maske nasıl yapılır? Evde maske nasıl hazırlanır?

Her geçen gün maske ve el dezenfektanı gibi malzemelerin önemi artıyor. Corona virüs salgını tüm dünyayı etkisi altına alırken öte yandan tedbir ve önlemler de aynı oranda artmaktadır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, corona virüsle mücadele kapsamında vatandaşların toplu halde bulunduğu alanlarda maske kullanılmasının zorunlu hale getirildiğini duyurdu. Hal böyle olunca; maske satın almanın dışında nasıl yapılır, gibi soruların yanıtları da araştırılıyor. Buna göre; ? Evde maske nasıl hazırlanır?

EVDE MASKE NASIL YAPILIR?

Corona virüsü salgını nedeniyle evde maske yapımına ilişkin araştırmalar sürmektedir. Burada önemli olan şey; maskenin steril ve kaliteli olup koruyucu özelliğinin de bulunması gerekiyor. Maskesini evde kendi imkan ve şartlarıyla yapmak isteyen vatandaşlar ise "Evde maske nasıl yapılır?" ya da "Evde maske nasıl hazırlanır?" sorusuna yanıt arıyor.

İşte cevabı…

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Evde maske nasıl yapılır? Evde maske nasıl hazırlanır?
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