Evlenme ehliyet belgesi nedir, nasıl ve nereden alınır? Evlenme ehliyet belgesi formu örneği

Evlenmek isteyenler önce belirli evrakları tamamlamaları gerekir. Eğer evraklar eksik olursa ya da evlenmek için adayların bir engeli çıkarsa nikâh işlemini başlatamazlar. Evrakların içerisinde evlenme ehliyet belgesi adında bir belge istenebilir. Bu belge nüsü kayıt örneği ile eş değer bir belgedir. Türk vatandaşları için bu belge otomatik kontrol edilebilirken yabancı uyruklu kişiler için gerçek belge istenmektedir. Evlenme ehliyet belgesi formu ve evlenme ehliyet belgesi işlemleri için adım adım yapmanız gerekenler…

EVLENME EHLİYET BELGESİ NEDİR?

Evlenme ehliyet belgesi, kişinin baba-anne adı, doğum tarihi ve medeni halinin bulunduğu resmi bir belgedir. Bu belge ile kişinin evlenmeye engelinin olup olmadığı sorgulanır. Türk vatandaşları için nüfus kayıt örneği bu belge ile eş değerdir. Yetkililer sistemden otomatik kontrol ederek bu bilgileri online öğrenirler. Fakat internette bilgi eksikliği varsa o zaman resmi olarak yazılı evrak isteyebilirler. Yabancı uyruklu vatandaşlar için ise yazılı evrak istenmektedir.

EVLENME EHLİYET BELGESİ NASIL ALINIR?

Türkiye'de evlenmek isteyen yabancı uyruklu kişiler evlenmek için evrak hazırlarken muhakkak evlenme ehliyet belgesini dosyalarının içinde bulundurması gerekiyorlar. Eğer yabancı uyruklu kişiler ülkelerinden bekârlık belgesi ve doğum belgesi almışlarsa evlenme ehliyet belgesi almalarına gerek yoktur. Yabancılar için evlenme ehliyet belgesi ya ülkelerinden ya da ülke temsilciliklerinden alabilirler.

Mülteci, vatansız, şartlı mülteci, ikincil koruma statüsündeki kişiler için evlenme ehliyet belgesi il göç idaresi müdürlüklerine giderek alabilirler.

Yurt dışında evlenecek Türkler ise evlenme ehliyet belgesini Nüfus Müdürlüklerinden ya da Türkiye'yi temsil eden kuruluşlardan alabilirler.

EVLENME EHLİYET BELGESİ NEREDEN ALINIR?

Evlilik ehliyeti nereden alınır? Bu sorunun yanıtını yukarıdaki yazımızda detaylı açıklamıştık. Bir kez daha madde halinde sıralamak gerekirse:

Türk vatandaşları Nüfus Müdürlükleri ve Türkiye temsilciliklerinden,

Yabancı uyruklu vatandaşlar kendi ülkelerinden ve ülke temsilciliklerinden,

Mülteci, vatansız, şartlı mülteci, ikincil koruma statüsündekiler il göç idaresinden alabilirler.

EVLENME EHLİYET BELGESİ ÜCRETLİ Mİ?

Önce evlilik belgesini kim verir sorusunun yanıtını Türk vatandaşlar Nüfus Müdürlükleri olarak hatırlatalım. Türkiye'de Nüfus Müdürlüklerinden alınan evlilik ehliyet belgesi ücretsizdir. Yurt dışında temsilciliklerden alınan ücret ise temsilciliklere göre değişmektedir.

EVLENME EHLİYET BELGESİ TEK ALINIR MI?

Çoğu kişi evlenme ehliyet belgesi almak için tek gitmeyi tercih ediyor. Fakat evlenme ehliyet başvurularına evleneceğiniz kişiyle birlikte gitmelisiniz. Çünkü yurt dışı temsilciliklerinde çiftin imzası ve dilekçesi isteniyor. Bundan dolayı başvurulara yalnız tek gitmeyiniz.

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