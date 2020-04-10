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nereden ve nasıl alınır? E-devlet fakirlik belgesi doldurulmuş örneği 2020

, maddi yardıma ihtiyaç duyan yoksul vatandaşlara yardım etmek amaçlı kamu kurum ve kuruluşlardan gerekli yardımların yapılabilmesi için verilen resmi bir belgedir. Halk arasında da buna fakirlik kâğıdı olarak da isimlendirilmektedir. Sağlık desteği, çocuklu aileye çocuk yardımı, burs ve eğitim desteği birçok yardım da bu belge istenir. Fakirlik belgesi nereden ve nasıl alınır? Konusu için detaylı inceleme yapacağız. Fakirlik belgesi doldurulmuş örneği 2020 içinde bir örnek vereceğiz. İşte fakirlik belgesi ile ilgili merak edilenler…

Giriş Tarihi: 10.4.2020 15:08 Güncelleme Tarihi: 10.4.2020 15:08 ABONE OL
Fakirlik belgesi nereden ve nasıl alınır? E-devlet fakirlik belgesi doldurulmuş örneği 2020

Vatandaşların maddi durumunun olmadığını kanıtlayan, resmi ve özel kurumlardan ya da kuruluşlardan yardım alınmasını sağlayan belgenin ismi fakirlik belgesidir. Fakirlik belgesi mahalle ya da köy muhtarları tarafından doldurulabilir. Fakirlik belgesi herhangi bir resmi gelir belirtilmediği için gelir testi yerine geçmeyeceğini de hatırlatmakta fayda var. Fakirlik belgesi doldurma ve onay işlemlerini muhtarlıklar yapmaktadır. İsteyen belgeyi doldurup mahalle muhtarına onaylatabilir. Fakirlik belgesi nereden alınır? Fakirlik belgesi nasıl doldurulur? İşte yanıtı…

FAKİRLİK BELGESİ NE İŞE YARAR?

Fakirlik belgesini daha iyi anlayabilmek için ne işe yaradığını genel özellikleriyle şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Maddi durumun iyi olmadığın gösterir
  • Sosyal Vakıflardan yardım almayı sağlar
  • Kamu kurum ve kuruluşlarda resmi belge niteliğine geçer
  • Eğitim, sağlık, gıda gibi yardımların alınmasını sağlar

FAKİRLİK BELGESİ NEREDEN ALINIR?

Fakirlik belgesi doldurmak için bulunduğun yerin Muhtarlık binasına giderek fakirlik belgesi isteyebilirsiniz. Muhtarlık binalarında farklı tarzda fakirlik belgeleri yer alabilir. Bunun için muhtar ile görüşmede fayda vardır. Ayrıca kırtasiyelerde hazır olarak satılmaktadır. İsteğe göre kırtasiyeden alıp doldurabilirsiniz.

FAKİRLİK BELGESİ NASIL ALINIR?

Fakirlik belgesi alabilmek için bazı şartlara uymanız gerekir. Bu şartlar genellikle maddi durumla alakalı şartlardır. İşte madde madde şartlar:

  • 18 yaşından büyük olmak
  • Belge ile maaş alınacaksa aileden birine verilmeli
  • Başvurduğunuz muhtarlığın il sınırı içinde olmanız gerekir
  • Sosyal güvencenizin olmamı gerekir
  • Gelir düzenin istenen standartlarda olması

Bu şartları sağlayanlar yaşadıkları mahalledeki muhtarlığa giderek şahsen başvuruda bulunmaları gerekir.

FAKİRLİK BELGESİ NEREDE KULLANILIR?

Fakirlik belgesi alarak farklı tarzda ihtiyaçlarınız için kullanabilirsiniz. Yardım yapan kurum ve kuruluşların amacı ise yardıma muhtaç kişilerin temel ihtiyaçlarını karşılayabilmektir. Fakirlik belgesi şu alanlarda kullanılabilir:

  • Eğitim
  • Kömür yardımı
  • Gıda
  • Sağlık
  • Nakit para ihtiyacı
  • Giyim
  • Çocuk bakımı

Burada dikkat edilmesi gereken konu ise fakirlik belgesi yanında bazı kamu kurumları gelir testi belgesi de istemektedir. Gelir testi belgesi ile fakirlik belgesi aynı değildir. Gelir Testi Belgesi E-Devlet tarafından verilmektedir.

FAKİRLİK BELGESİ ÖRNEĞİ

Bu bölümde fakirlik belgesi doldurulmuş örneğine değineceğiz. Fakirlik belgesi aslında farklılık gösteren bir durumdur. Her muhtarlıkta farklı konsepte forumlar olabilir. Biz size standart bir forum vereceğiz. İşte fakirlik belgesi örnek formu ya da dilekçesi…

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Fakirlik belgesi nereden ve nasıl alınır? E-devlet fakirlik belgesi doldurulmuş örneği 2020
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