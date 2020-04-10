Halk sokaklara dökülünce o belediyelerden peş peşe açıklama geldi!

İçişleri Bakanlığı'nın 30 büyükşehir ve Zonguldak'taki sokağa çıkma yasağını duyurmasının ardından çok sayıda vatandaş sokaklara çıktı. Sokağa çıkma yasağının uygulanmadığı diğer şehirlerde de vatandaşların marketlere akın etmesinin ardından belediye başkanları sosyal medya aracılığı ile halka çağrıda bulundular.

"BİZ İLÇEYİZ AFYONKARAHİSAR BÜYÜKŞEHİR DEĞİL"

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinin belediye Başkanı Mustafa Çöl vatandaşların marketlere akın etmesinin ardından, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili Sandıklı Halkı, biz ilçeyiz. Afyonkarahisar büyükşehir değil" dedi.

NEVŞEHİR BELEDİYESİ'NİN HESABINDAN DA AÇIKLAMA YAPILDI

Afyonkarahisar'daki benzer durum Nevşehir'de de yaşandı. Nevşehir Belediyesi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada şehrin büyükşehir statüsünde olmadığı ve yasak kapsamında olmadığı ifade edildi.