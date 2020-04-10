Ülkemizde corona virüsü ile mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağına ilişkin son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Alınan önlemler doğrultusunda 65 yaş üstü vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Sosyal izolasyon kurallarına yeteri kadar uyulmadığı için 20 yaşının altındakilere de sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Zira, 15 günlük süre 12 Nisan Pazar günü sona erecek. İçişleri Bakanlığı; çalışan vatandaşlar yeni bir açıklama paylaştı. Peki Hangi şehirlerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi? Sokağa çıkma yasağı hangi saatler arasında geçerli?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE VAR?

Sokağa çıkma yasağına ilişkin İçişleri Bakanlığınca açıklama yapıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; bu geceden, 12 Nisan saat 24.00'e kadar 30 büyükşehirle Zonguldak'ta, il sınırları içerisinde sokağa çıkma yasağı getirildi. Sokağa çıkma yasağı hangi illere geldi? İşte ayrıntılar…