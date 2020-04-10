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ilan edildi? arasında geçerli?

Ülkemizde görülen corona virüsü tedbirleri kapsamında önlemler artırılmaya devam ederken sokağa çıkma yasağına ilişkin son dakika gelişmeleri paylaşıldı. Corona virüsle mücadele ettiğimiz bugünlerde ilk olarak 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirilmiş ve sosyal izolasyonun önemine vurgu yapılmıştı. Son olarak İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehirde ve 'ta bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere sokağa çıkma yasağı getirildi. Konuyla ilgili tüm son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından takip edilirken aynı zamanda " ilan edildi? arasında geçerli? " gibi birçok soru araştırma konusu haline geldi. Peki, Hangi illerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi? Sokağa çıkma yasağı hangi saatler arasında geçerli? İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 10.4.2020 22:25 Güncelleme Tarihi: 10.4.2020 22:30 ABONE OL
Hangi şehirlerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi? Sokağa çıkma yasağı hangi saatler arasında geçerli?

Ülkemizde corona virüsü ile mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağına ilişkin son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Alınan önlemler doğrultusunda 65 yaş üstü vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Sosyal izolasyon kurallarına yeteri kadar uyulmadığı için 20 yaşının altındakilere de sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Zira, 15 günlük süre 12 Nisan Pazar günü sona erecek. İçişleri Bakanlığı; çalışan vatandaşlar yeni bir açıklama paylaştı. Peki Hangi şehirlerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi? Sokağa çıkma yasağı hangi saatler arasında geçerli?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE VAR?

Sokağa çıkma yasağına ilişkin İçişleri Bakanlığınca açıklama yapıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; bu geceden, 12 Nisan saat 24.00'e kadar 30 büyükşehirle Zonguldak'ta, il sınırları içerisinde sokağa çıkma yasağı getirildi. Sokağa çıkma yasağı hangi illere geldi? İşte ayrıntılar…

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Hangi şehirlerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi? Sokağa çıkma yasağı hangi saatler arasında geçerli?
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