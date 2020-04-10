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9 Nisan 2020 | günlük corona virüsü haritası ile

Dünya corona virüs salgını ile mücadelesini sürdürürken, vaka ve ölü sayıları da artmaya devam ediyor. Şu ana kadar 1.5 milyondan fazla insanın yakalandığı salgın nedeniyle 90 binden fazla insan hayatını kaybetti. Ülkemizde de her akşam gerek sosyal medya hesabından gerek canlı yayınlarda yaptığı açıklamalar ile corona virüsü vaka, ölüm ve entübe sayılarını açıkladı. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere pek çok ilimizdeki corona virüs vaka sayılarını açıkladı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından çok sayıda vatandaş corona virüsü ilçelere göre dağılımını araştırmaya başladı. günlük koronavirüs haritası ile il il corona virüsü vaka dağılımı son durum nedir? Bakan Koca’nın paylaştığı verilere göre 9 Nisan 2020 illere göre vaka sayıları…

Giriş Tarihi: 10.4.2020 09:18 ABONE OL
İllere göre vaka sayısı 9 Nisan 2020 | Türkiye günlük corona virüsü haritası ile il il vaka dağılımı tablosu

Corona virüs salgını dünyayı etkisi altına almaya devam ediyor. Şu ana kadar 1,5 milyondan fazla insanda görülen salgın, 90 binden fazla insanın ölümüne neden oldu. Türkiye'deki son durum ile ilgili her akşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulunurken, corona virüs vaka sayısını ve illere göre dağılımını açıkladı. Durum böyle olunca milyonlarca vatandaş corona virüsü salgını ve illere göre dağılımını araştırmaya başladı. Haberimizin içerisinden 8 Nisan 2020 illere göre vaka sayısını bulabilirsiniz…

9 NİSAN 2020 İLLERE GÖRE VAKA SAYISI | İL İL CORONA VİRÜSÜ VAKA DAĞILIMI

Koronavirüs istisnasız 81 ilde görüldükten sonra bu salgınla mücadelede yeni bir aşamaya geçildiğini dile getiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, artık 83 milyon insan olarak her kişinin virüsün doğrudan tehdidi altında bulunduğunu vurguladı. Koca, bu nedenle herkesin aynı hassasiyeti göstermesi, dayanışma içinde olması gerektiğini ifade etti.

Türkiye corona virüsü son durum:

Bakan Koca, "Hastalarımızdan 296'sı daha şifa buldu. Taburcu olan toplam hasta sayımız 2.142'ye ulaştı. Günlük 30.000 test hedefimize ulaşmak üzereyiz. Artan test sayımıza rağmen vaka artış hızı düşme eğiliminde. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Evde kalalım." dedi.

İSTANBUL CORONA DAĞILIMI HARİTASI

İstanbul'daki corona virüsü vakalarının ilçelere göre dağılımını gösteren tablo şu şekilde:

ANKARA CORONA DAĞILIMI HARİTASI

Ankara'daki corona virüsü vakalarının ilçelere göre dağılımını gösteren tablo ise şu şekilde:

İZMİR CORONA DAĞILIMI HARİTASI

İzmir'deki corona virüsü vakalarının ilçelere göre dağılımı gösteren tablo şu şekilde:

Basın toplantısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yayınlanan, İzmir'deki corona virüsü vakalarının ilçelere göre dağılımını gösteren tablo bu şekilde yer almaktadır.

KOCAELİ CORONA DAĞILIMI HARİTASI

Kocaeli'deki corona virüsü vakalarının ilçelere göre dağılımını gösteren tablo şu şekilde:

SAKARYA CORONA DAĞILIMI HARİTASI

Sakarya'daki corona virüsü vakalarının ilçelere göre dağılımını gösteren tablo şu şekilde:

ZONGULDAK CORONA DAĞILIMI HARİTASI

Zonguldak'taki corona virüsü vakalarının ilçelere göre dağılımını gösteren tablo şu şekilde:

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İllere göre vaka sayısı 9 Nisan 2020 | Türkiye günlük corona virüsü haritası ile il il vaka dağılımı tablosu
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