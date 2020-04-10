İzmir koronavirüs yoğunluk haritası! Corona virüsü vakalarının İzmir’de ilçelere göre dağılımı nasıl?

İzmir corona virüsü risk haritası ile ilçelere göre vaka dağılımı tablosu nasıl? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilçe ilçe İzmir corona virüsü son durum tablosunu geçtiğimiz günlerde yaptığı toplantıda kamuoyu ile paylaşmıştı. Söz konusu tabloya göre nüfusun az olduğu bölgelerde vaka sayısının az olması dikkat çekerken ilçelere göre vaka dağılımı yoğunluğu merak konusu oldu. Peki, Corona virüsü vakalarının İzmir'de ilçelere göre dağılımı nasıl? İşte İzmir koronavirüs yoğunluk haritası…

İZMİR KORONAVİRÜS YOĞUNLUK HARİTASI

Koronavirüs ile ilgili Bakan Koca'nın açıkladığı haritanın dışında yeni bir grafik çalışması yapıldı. Yeni grafikte ısı haritası yöntemiyle Koronavirüs'ün İzmir'deki dağılımı gösterildi.

TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ SON DURUM:

Bakan Koca, "Hastalarımızdan 296'sı daha şifa buldu. Taburcu olan toplam hasta sayımız 2.142'ye ulaştı. Günlük 30.000 test hedefimize ulaşmak üzereyiz. Artan test sayımıza rağmen vaka artış hızı düşme eğiliminde. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Evde kalalım." dedi.

TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ HARİTASI