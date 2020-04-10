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Jandarma paylaştı! 'de duygulandıran görüntüler

'in Şavşat ilçesinde köylere devriye atan jandarma ekiplerinin yol kenarında bekleyen küçük kızla sohbeti tebessüm ettirdi. Jandarma Genel Komutanlığı "Sana kurban oluruz biz. Artvin Şavşat'ta devriyemizi görünce selam verip durduran kardeşimiz, seni ve tüm çocuklarımızı çok seviyoruz" notuyla paylaştı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 10.4.2020 15:20 Güncelleme Tarihi: 10.4.2020 15:30 ABONE OL
Jandarma paylaştı! Artvin'de duygulandıran görüntüler

Jandarma aracını gören küçük kız elinde çubukla asker selamı verdi. Korona virüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler kapsamında 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı nedeniyle jandarma ekipleri küçük kızın evine gitmesini söyledi. Komutanla kız arasında geçen diyalog ise tebessüm ettirdi.

Artvin'de jandarmaya selam veren minik kız yürekleri ısıttı | Video



Görüntüleri Jandarma Genel Komutanlığı "Sana kurban oluruz biz. Artvin Şavşat'ta devriyemizi görünce selam verip durduran kardeşimiz, seni ve tüm çocuklarımızı çok seviyoruz" notuyla paylaştı.




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Jandarma paylaştı! Artvin'de duygulandıran görüntüler
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