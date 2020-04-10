Jandarma paylaştı! Artvin'de duygulandıran görüntüler

Jandarma aracını gören küçük kız elinde çubukla asker selamı verdi. Korona virüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler kapsamında 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı nedeniyle jandarma ekipleri küçük kızın evine gitmesini söyledi. Komutanla kız arasında geçen diyalog ise tebessüm ettirdi.

Artvin'de jandarmaya selam veren minik kız yürekleri ısıttı | Video





Görüntüleri Jandarma Genel Komutanlığı "Sana kurban oluruz biz. Artvin Şavşat'ta devriyemizi görünce selam verip durduran kardeşimiz, seni ve tüm çocuklarımızı çok seviyoruz" notuyla paylaştı.









