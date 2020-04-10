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Kadın polisin yıkıldığı an

’daki kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kazayı haber alıp olay yerine gelen kadın polis, yakınları olan anne-kızın ölüm haberiyle gözyaşlarına boğuldu

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU Yaşam
Giriş Tarihi: 10.4.2020 ABONE OL
Kadın polisin yıkıldığı an
Adana'da kavşakta kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada tarlaya çalışmaya giden kadın ile kızının da aralarında olduğu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Korkunç kaza, Sarıçam ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre; sabah saatlerinde ailesiyle birlikte tarlaya gitmek üzere yola çıkan Ahmet Kaysanık'ın kullandığı otomobil, Mehmet Aydın'ın (37) kullandığı kamyonetle çarpıştı. Hurdaya dönen araç içindeki Münevver Kaysanık (48) ve 22 yaşındaki kızı Serpil Kaysanık ve kamyonet şoförü Mehmet Aydın hayatını kaybetti. Kazada eşi ve kızını kaybeden otomobil sürücüsü Ahmet Kaysanık ve kardeşi Ömer Kaysanık yaralandı. Acı olayı duyan aile yakınları olay yerinde gözyaşı döküp, feryat etti. 3 kişinin öldüğü trafik kazasını telefonla haber alıp olay yerine gelen kadın polis memuru, yakınlarının ölüm haberiyle yıkıldı. Kazada teyzesinin oğlu Ahmet Kaysanık'ın yaralandığını, eşi Münevver Kaysanık ile kızının hayatını kaybettiğini öğrenen kadın polis, yakınlarına sarılıp gözyaşları döktü.
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Kadın polisin yıkıldığı an
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