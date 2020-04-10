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Kavga ihbarına giden polisler şok oldu!

’de kavga ihbarı ile olay yerine gelen polisler, alkışlarla ve yaş pasta ile karşılandı. Gençler tüm senaryoyu hazırlarken korona virüs salgınını düşünerek maskelerini, eldivenlerini de taktı, sosyal mesafe kurallarına uyarak polisler ile birlikte pastayı kestiler.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 10.4.2020 16:38 ABONE OL
Kavga ihbarına giden polisler şok oldu!

Denizli'nin Pamukkale ilçesi, Karşıyaka Mahallesi'nde oturan gençler polis haftası sebebiyle polislere sürpriz yapmak istedi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunan gençler kavga ihbarında bulundu. Olay yerine gelen polis ekibi araçtan indiği sırada ayrılan gençler, alkışlarla polisleri karşıladı.

Mahalle sakinleri pasta ile gelerek Polis Haftası ve Emniyet Teşkilatının kuruluşunun 175. Yılı'nı kutladı. Gençler tüm senaryoyu hazırlarken korona virüs salgınını düşünerek maskelerini, eldivenlerini de taktı, sosyal mesafe kurallarına uyarak polisler ile birlikte pastayı kestiler.
Yapılan etkinlik sonrasında ekipler görevlerine döndü.

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Kavga ihbarına giden polisler şok oldu!
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