Korona ağaçkakanına suç duyurusu

SAMSUN NAMAZ VAKİTLERİ

Samsun Ayvacık'ta koronavirüsten korunmak için 100 yıllık kayın ağacında açtığı kovuğa giren İlkay Gümüşsu (38) hakkında Orman Genel Müdürlüğü tarafından yasal işlem başlatıldı. Kovukta çektiği görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşan Gümüşsu, "Korona gelsin de beni burada bulsun. Ağaçkakan gibi yuva yaptım buraya. Hey gidi korona erkek ister beni bulmaya, haydi iyi günler" diye yazmıştı. Paylaşıma sosyal medyada binlerce tepki yağarken Samsun Orman İşletme Müdürlüğü Gümüşsu'nun ağaca zarar vermesiyle ilgili tutanak tutup suç duyurusunda bulundu. Orman Genel Müdürlüğü'nde yapılan yazılı açıklamada, "Kayın ağacının 3'te 2'sinin oyularak çıkarıldığı için hayatiyetine zarar verildiği tespit edildiğinden ilgili şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı" denildi. Gümüşsu ise, ağacın daha önceden oyuk olduğunu öne sürerek, "Canlı ağacı oymadım. Vatanımın bir çakıl taşına zarar vermem söz konusu değil" dedi.