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yasağını delen vatandaştan ilginç savunma!

salgınında sıkı tedbirler alınıyor. 60 yaş üstüne ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı getirilmiş; park, bahçe ve sahillerde bulunmak yasaklanmıştı. Aynı zamanda günlerdir 'evde kalın' çağrısı yapılıyor. Tüm bunlara rağmen 'ta kuralları ısrarla ihlal eden vatandaşların olduğu görülüyor. Polis, havuz kenarında oturan bir adamı uyarınca adamın yaptığı savunma şaşkına çevirdi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 10.4.2020 09:54 Güncelleme Tarihi: 10.4.2020 10:19 ABONE OL
Koronavirüs yasağını delen vatandaştan ilginç savunma!

Esenyurt'ta sosyal mesafe ve park, bahçelerde oturmama kuralına uymayan vatandaşlar, havuz kenarında oturdu. Polis vatandaşları tek tek uyarırken bir vatandaş ise, "Yeni geldik, arkadaşı bekliyoruz" diyerek kendini savundu.

Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında park bahçelerde bir arada toplanmalar da yasak olmasına rağmen güneşli havayı fırsat bilen bazı vatandaşlar Esenyurt'ta süs havuzu kenarında oturup sohbet etti. Tedbirler kapsamında sürekli devriye attığı görülen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri havuz kenarında oturan vatandaşları tek tek uyardı. Polis ekipleri vatandaşlara 'Evde kal' uyarıları yaparak kimlik kontrolünde bulundu.



"YENİ GELDİK, ARKADAŞI BEKLİYORUZ"

Sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak maskesiz şekilde yan yana oturan iki kişi de Esenyurt Polisi tarafından uyarıldı. Polisin kuralları hatırlatması üzerine vatandaş, "Yeni geldik arkadaşı bekliyoruz" diyerek karşılık verdi. Polis vatandaşlara tekrarı durumunda ceza yazılacağını hatırlatarak havuzun etrafını boşalttı.

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Koronavirüs yasağını delen vatandaştan ilginç savunma!
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